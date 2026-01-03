Ένας νεκρός στο τροχαίο δυστύχημα στον δρόμο Μακρυχωρίου – Γόννων

Έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή ένας 42χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα, όπως εξελίχτηκε τελικά, το απόγευμα, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς, στο δρόμο Μακρυχωρίου – Γόννων, στο πρώτο θανατηφόρο δυστύχημα με την αυγή του νέου έτους.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το απόγευμα, προχθές 1η Ιανουαρίου, στο δεύτερο χιλιόμετρο του επαρχιακού δρόμου Μακρυχωρίου – Γόννων, όταν κάτω από συνθήκες που ερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών, ο 42χρονος ενώ κινούνταν με το αυτοκίνητο του με κατεύθυνση από Μακρυχώρι προς Γόννους, στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε εικοσιτετράχρονος κάτοικος των Γόννων.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 42χρονος Αλβανός υπήκοος, επίσης κάτοικος Γόννων, όπως τραυματίστηκε και ο εικοσιτετράχρονος του επιβατικού αυτοκινήτου. Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο εφημερεύων Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Λάρισας, με τον 42χρονο να υποκύπτει τελικά στα τραύματά του, στις δύο χθες τα ξημερώματα.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Βαγγέλη Κακάρα στην Ελευθερία)