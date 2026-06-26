Ένα καλοκαιρινό μπουκέτο συναυλιών από την Περιφέρεια Θεσσαλίας – Δείτε ποιες είναι και που θα γίνουν

Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου κάνει πρεμιέρα το Συναυλιακό Καλοκαίρι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με μια σειρά εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν σε πόλεις και περιοχές της Θεσσαλίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Το πρόγραμμα και τη φιλοσοφία της διοργάνωσης παρουσίασαν σήμερα ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και ο σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα Πολιτισμού Γιώργος Ανδρέου, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της αποκέντρωσης των πολιτιστικών δράσεων και της πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές μουσικές εκδηλώσεις.

Αναφερόμενος συνολικά στον σχεδιασμό της Περιφέρειας για τον πολιτισμό, ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι οι δράσεις δεν αποτελούν αποσπασματικές πρωτοβουλίες, αλλά εντάσσονται σε έναν συνολικό σχεδιασμό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πρόγραμμα, έχουμε αφήγημα, έχουμε συναίσθημα».

Το Συναυλιακό Καλοκαίρι φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της Περιφέρειας, φέρνοντας τη μουσική και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Σε μια εποχή που το κόστος της καθημερινότητας αυξάνεται, η πρόσβαση στον πολιτισμό αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.



Γι’ αυτό η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί ένα πρόγραμμα 12 δωρεάν συναυλιών σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να απολαύσουν σημαντικούς καλλιτέχνες χωρίς κανένα οικονομικό κόστος.



Αναλυτικά το πρόγραμμα:



29/06 | Πάρκο Χατζηχαλάρ (Πάρκο Χρωμάτων) – Π.Ε. Λάρισας



Νίκος Πορτοκάλογλου – Άλκηστις Πρωτοψάλτη



5/07 | Θεόπετρα- Π.Ε. Τρικάλων Γιώτα Νέγκα



17/07 | Ιτέα – Π.Ε. Καρδίτσας Βασίλης Παπακωνσταντίνου



29/07 | Πινακοθήκη Λάρισας – Π.Ε. Λάρισας Χρήστος Θηβαίος



1/08 | Ελληνόπυργος – Π.Ε. Καρδίτσας Αναστασία Μουτσάτσου – Φωτεινή Βελεσιώτου



7/08 | Φαρκαδόνα – Π.Ε. Τρικάλων Ελένη Τσαλιγοπούλου



9/08 | Αργιθέα (Λίμνη Στεφανιάδα) – Π.Ε. Καρδίτσας Ματούλα Ζαμάνη



22/08 | Λιμάνι Αγιοκάμπου – Π.Ε. Λάρισας Μελίνα Ασλανίδου



29/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) – Π.Ε. Λάρισας Πάνος Βλάχος



30/08 | Ελασσόνα (Κτήρια Καπνού) – Π.Ε. Λάρισας Θεσσαλοί Δημιουργοί



Magic Bus, Blues Trackers, Sunburst Leatherhead



8/09 | Βαρούσι – Π.Ε. Τρικάλων Ηρώ Σαΐα & Εστουδιαντίνα



12/09 | Μύλος Ματσόπουλου – Π.Ε. Τρικάλων Μίλτος Πασχαλίδης



Γιατί ο πολιτισμός αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μπορεί να τον μοιραστεί ολόκληρη η κοινωνία.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr