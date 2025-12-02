Ένοχη νεαρή που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό – Αθωώθηκαν οι Λαρισαίοι κατηγορούμενοι

Κατήγγειλε ψευδώς δύο νεαρούς Λαρισαίους ότι τη βίασαν, ωστόσο, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα αθώους, ενώ και η εισαγγελική πρόταση ήταν αθωωτική. Πρόκειται για 29χρονο και 33χρονο οι οποίοι στη συνέχεια στράφηκαν νομικά εναντίον της 22χρονης Βολιώτισσας που τους κατήγγειλε.

Έτσι τόσο εκείνη, όσο και μια φίλη της που προχώρησε σε ανακοινοποίηση της καταγγελίας του υποτιθέμενου βιασμού στο Instagram κατηγορούνταν για ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση με τη φίλη να βρίσκεται αντιμέτωπη μόνο για τη συκοφαντική δυσφήμιση για την οποία το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου την έκρινε αθώα, λόγω έλλειψης δόλου, καθώς βασίστηκε σε αυτά που της είπε η φίλη της. Ωστόσο η 22χρονη κρίθηκε ένοχη για τις παραπάνω κατηγορίες και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με τριετή αναστολή, ενώ της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της νεαρής ηλικίας. Στην απολογία της στο δικαστήριο η κοπέλα επέμεινε ότι έπεσε θύμα βιασμού από τους δύο άνδρες σε ερημική περιοχή έξω από το κέντρο του Βόλου τον Μάιο του 2021. Η κοπέλα που είναι φοιτήτρια σε πόλη μακριά από τον Βόλο, υποστήριξε ότι δεν ήθελε να έλθει σε σεξουαλική επαφή με τους κατηγορούμενους, γνωρίζοντας από κοινή παρέα μόνο τον ένα και περίμενε ότι θα έκαναν παρέα σε φιλικό επίπεδο. Μάλιστα δήλωσε πως είχε ήδη σχέση με άλλον νεαρό και πως δεν επιθυμούσε κάτι περισσότερο με τους δύο νεαρούς. Το συγγενικό της πρόσωπο περιέγραψε το τι συνέβη εκείνη τη νύχτα και πώς πληροφορήθηκε ότι η κόρη του έφτασε στο να καταγγείλει τους δύο Λαρισαίους.

Οι μηνυτές δήλωσαν πως η φίλη της παρασύρθηκε από εκείνη και πως την πίστεψε ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Ταυτόχρονα δήλωσαν πως ό,τι έγινε συνέβη με τη συναίνεση της 22χρονης, με τον 29χρονο να αναφέρει ότι η καταγγελία που υποβλήθηκε εναντίον τους μετά από έναν μήνα, πραγματοποιήθηκε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας γιατί ο ίδιος εκδήλωσε ενδιαφέρον για μια φίλη της η οποία είχε αποχωρήσει νωρίτερα από την παρέα τους και όχι για την 22χρονη. Επιπλέον εξαιτίας της καταγγελίας υπέστησαν σημαντική ζημιά, αφού ο πρώτος διατηρούσε κατάστημα το οποίο έχασε αρκετούς πελάτες, ενώ ο δεύτερος ήταν στρατιώτης και αναμένονταν ολοκληρωθεί η θητεία του, ωστόσο επιθυμούσε να παραμείνει στο στράτευμα ως επαγγελματίας οπλίτης, αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνει από τη στιγμή που εκκρεμούσε εναντίον του η κατηγορία του βιασμού…

Γιώργος Στεργίου (magnesianews.gr)