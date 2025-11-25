Ένοχοι ο ιδιοκτήτης του εγκαταλειμμένου σπιτιού και η πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας Λάρισας για τον θάνατο του φοιτητή

Σε ποινή φυλάκισης 26 μηνών καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης της οικίας στη συμβολή των οδών Ασκληπιού και Οικονόμου Εξ’ Οικονόμων, στη Λάρισα, από μεταλλική πόρτα της οποίας καταπλακώθηκε και έχασε τη ζωή του, τον Φεβρουάριο του 2022, ο φοιτητής Νίκος Μπιτσάκης.

Συγκεκριμένα καταδικάστηκε για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά παραυτουργία και της κοινώς επικίνδυνης βλάβης από αμέλεια, ενώ η συγκατηγορούμενή του, πρώην προϊσταμένη της Πολεοδομίας Λάρισας, καταδικάστηκε για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ποινή φυλάκισης 20 μηνών. Οι ποινές είναι με τριετή αναστολή και οι κατηγορούμενοι άσκησαν έφεση.

Ο 22χρονος τότε φοιτητής, με καταγωγή από τα Χανιά, σπούδαζε στη Λάρισα, στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλία και έχασε τη ζωή του άδικα όταν επιστρέφοντας νύχτα από διασκέδαση η αυλόπορτα του εγκατελειμένου έπεσε στο κεφάλι του.

