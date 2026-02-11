Ένοχος κρίθηκε ο 62χρονος από τα Φάρσαλα – Oδηγούσε αντίθετα στην ΠΑΘΕ και προκάλεσε τροχαίο

Συνολική ποινή φυλάκισης 14 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου στον 62χρονο από τα Φάρσαλα που συνελήφθη χθες στις 7.20 στην ΠΑΘΕ μετά από τροχαίο να κινείται αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.

Πιάνοντας τιμόνι αγροτικού αυτοκινήτου ενώ είχε καταναλώσει πέραν της επιτρεπόμενης ποσότητας αλκοόλ κινούταν αντίθετα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη και σε ανοιχτή στροφή λίγο πριν τον κόμβο Αλμυρού συγκρούστηκε πλάγια με νταλίκα.

Ευτυχώς, από το ατύχημα δεν τραυματίστηκε κανένας από τους οδηγούς.

Ο οδηγός του δεύτερου αυτοκινήτου εξετάστηκε ως μάρτυρας σήμερα στο δικαστήριο. Είπε ότι ενεργούσε προσπέραση σε άλλο φορτηγό όταν είδε ξαφνικά το αυτοκίνητο του 62χρονου να κινείται αντίθετα και να πηγαίνει προς το μέρος του με ταχύτητα.

Ευτυχώς, το φορτηγό δεξιά του κινήθηκε στην άκρη του δρόμου και ο ίδιος πρόλαβε να κάνει την προσπέραση πριν συμβεί το τροχαίο. Διαφορετικά, η σύγκρουση των οχημάτων θα ήταν μετωπική και όχι πλάγια με ανυπολόγιστες συνέπειες.

Από την πλευρά του ο 62χρονος ζήτησε συγγνώμη για την πράξη του. Είπε ότι το προηγούμενο βράδυ είχε βγει με παρέα και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Το πρωί που συνελήφθη είπε ότι πήρε το αυτοκίνητό του γιατί έπρεπε να πάει σε δικαστήριο στη Λαμία.

«Μπερδεύτηκα και πήρα λάθος δρόμο», είπε απολογούμενος, ζητώντας παράλληλα συγγνώμη από τον άλλο οδηγό.

Το δικαστήριο δεν του έδωσε τη δυνατότητα η ποινή να έχει αναστέλλουσα δύναμη επειδή στο παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι με παράβαση μέθης.

Του όρισε η ποινή να είναι μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως και του αναγνώρισε μόνο το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας.

taxydromos.gr