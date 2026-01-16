Έντονες διαμαρτυρίες σε εκδήλωση βιβλίου για το αφιλόξενο Χατζηγιάννειο στα ΑμΕΑ

Εκδήλωση αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, με αφορμή το βιβλίο «Ψηλά το κεφάλι» του Λαρισαίου συγγραφέα Φάνη Παπαδημητρίου.

Η παρουσίαση διοργανώθηκε από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, την Ένωση Λογοτεχνών – Συγγραφέων Λάρισας (Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ.) και το 1ο Γυμνάσιο Βόλου.

Ο συγγραφέας αναφέρθηκε στα προσωπικά του βιώματα αλλά και στην αντιμετώπιση των Αμεα από την κοινωνία.

Αποσπάσματα διάβασαν η Βασιλική Καρατάσιου, φιλόλογος Ειδικής Αγωγής και

πρόεδρος της Ε.ΛΟ.ΣΥ.Λ., και η Δήμητρα Μπαρδάνη, επίτιμη πρόεδρος της Ένωσης, ενώ τον λόγο πήρε και ο φυσικός Ειδικής Αγωγής Χριστόφορος Θεοδοσόπουλος, που υπογράμμισε τη διαφορά μεταξύ του συναισθάνομαι και του συμπάσχω.

Οι παρευρισκόμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την κατάσταση του Χατζηγιάννειου που χρόνια τώρα παραμένει αφιλόξενο στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

Ο αντιδήμαρχος Παιδείας Χρήστος Αγορίτσας, που ήταν παρών στην εκδήλωση, έλαβε τον λόγο και υποσχέθηκε την μετατροπή του Χατζηγιάννειου σε έναν χώρο εύκολα προσβάσιμο για όλους τους συμπολίτες μας.

Η δυσπιστία των ανθρώπων που επέκριναν την κατάσταση της αίθουσας παρέμεινε διάχυτη, καθώς, όπως ειπώθηκε, υποσχέσεις υπήρξαν και στο παρελθόν αλλά έμειναν στα λόγια…

