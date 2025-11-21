Έξαρση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Θεσσαλία – Συντονισμός φορέων

Ευρεία σύσκεψη συγκάλεσε, σήμερα, ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας με αφορμή την έξαρση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης το τελευταίο διάστημα στις πόλεις της Θεσσαλίας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Φώτης Λαμπρινίδης, ο Περιφερειακός Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας Δημήτριος Μπίκος, η Προϊσταμένη της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Ελεάννα Πορίχη, ο Σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα Περιβάλλοντος Ζήσης Αργυρόπουλος και ο Συνεργάτης του Περιφερειάρχη Βασίλης Έξαρχος. Παρόντες ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος , ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Βόλου και Β Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Απόστολος Οντόπουλος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Λάρισας Νικόλαος Καγκελάρης.

Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την έντονη αγωνία του για την κατάσταση που διαμορφώνεται με τις υπερβάσεις σε βασικούς ρύπους στις Θεσσαλικές πόλεις:«Με ανησυχούν ιδιαίτερα οι μετρήσεις, καθώς το φαινόμενο παρατηρείται με ιδιαίτερη ένταση το τελευταίο διάστημα και αποτελεί σοβαρή απειλή τόσο για τη δημόσια υγεία, όσο και για την ποιότητα ζωής των πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Κουρέτας και ζήτησε από τους εκπροσώπους των φορέων κοινό συντονισμό δράσεων. Από την πλευρά τους, και οι εκπρόσωποι των Φορέων διατύπωσαν την ανησυχία τους για την κατάσταση, δεσμευόμενοι ότι θα προβούν με τη σειρά τους στις απαραίτητες ενέργειες. Ιδιαίτερα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις των ρύπων στην υγεία των πολιτών και ειδικά των ευάλωτων ομάδων.

Ο Περιφερειάρχης έχει θέσει τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε αυξημένη ετοιμότητα ενώ τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης παρακολουθούνται, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μέσω των Σταθμών Μέτρησης Ποιότητας Αέρα, σε συνεχή βάση.

Βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τα δεδομένα των σταθμών μέτρησης της αέριας ρύπανσης (μέτρησης της ποιότητας αέρα) είναι:

Η ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια παρουσιάζει σταθερή εικόνα στις μεγάλες πόλεις της Θεσσαλίας, με τιμές των PM10 και PM2,5 να ξεπερνούν σε πολλές ώρες του 24ώρου τις τιμές που έχουν θεσπιστεί από την ελληνική και ενωσιακή, ισχύουσα, νομοθεσία. Η έξαρση των τιμών των συγκεντρώσεων παρατηρείται, κυρίως, κατά τις απογευματινές ώρες, τόσο στο κέντρο όσο και στην περίμετρο των πόλεων. Οφείλεται κατά κύριο λόγο στο είδος και στην ποιότητα των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση των κατοικιών, αλλά και για την κίνηση των οχημάτων, όπως και μεμονωμένα στη βιομηχανική ρύπανση (πχ Βόλος).

Τα επίπεδα των τιμών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι σαφώς υψηλότερα όταν συντείνουν σε αυτό και οι επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες όπως υψηλή υγρασία, άπνοια, ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, με επίπτωση η ρύπανση από σωματίδια να παρουσιάζει επιμονή μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (1:00-3:00 π.μ).

Κατά συνέπεια, η Περιφέρεια Θεσσαλίας συνιστά προς τον γενικό πληθυσμό, και πρωτίστως προς τις ευάλωτες ομάδες πολιτών (πάσχοντες από αναπνευστικά ή καρδιαγγειακά νοσήματα, ηλικιωμένους, εγκυμονούσες, παιδιά κλπ):

-Τον περιορισμό των άσκοπων μετακινήσεων και άσκησης σε υπαίθριο χώρο

-Την αποφυγή χρήσης των ΙΧ οχημάτων, εφόσον είναι εφικτή η χρήση των ΜΜΜ

-Τον δραστικό περιορισμό έως και αποφυγή χρήσης τζακιών, ως μέσου θέρμανσης των οικιών, εφόσον υπάρχει εναλλακτικός τρόπος θέρμανσης καθώς και την καύση βιομάζας. Οι συστάσεις προς τις ευάλωτες ομάδες αφορούν κυρίως το χρονικό διάστημα της ημέρας κατά το οποίο παρατηρούνται εξάρσεις στις συγκεντρώσεις των σωματιδίων.

Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας, μαζί με τους εμπλεκόμενους Φορείς, θα ενημερώνουν συνεχώς, ώστε με την συνεργασία των πολιτών να επιτυγχάνεται τουλάχιστον μείωση της ατμοσφαιρική ρύπανσης.