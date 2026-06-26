Έξι καταδίκες για τον θάνατο του γιατρού Στέλιου Κούτσια στην κλινική Πατσίδη – Οι ποινές που επέβαλε το δικαστήριο

Με την καταδίκη έξι από τους επτά κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η πολύκροτη δίκη για τον θάνατο του γιατρού Στέλιου Κούτσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Απρίλιο του 2021 στην κλινική Πατσίδη της Λάρισας, όταν καταπλακώθηκε από αναβατόριο.

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τα τρία μέλη της επιτροπής ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, τα οποία είχαν διενεργήσει τον έλεγχο και είχαν εγκρίνει τη λειτουργία της κλινικής πριν από το δυστύχημα. Καταδικάστηκαν για παράβαση καθήκοντος και ανθρωποκτονία από αμέλεια, με συνολική ποινή φυλάκισης 20 μηνών.

Ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια κρίθηκε επίσης ο ιδιοκτήτης της ιδιωτικής κλινικής, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών ετών. Για το ίδιο αδίκημα καταδικάστηκαν ακόμη ο υπεύθυνος της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συντήρηση των ανελκυστήρων, με ποινή φυλάκισης 30 μηνών, καθώς και η τεχνικός ασφαλείας της κλινικής.

Αντίθετα, το δικαστήριο αθώωσε την έβδομη κατηγορούμενη, υπάλληλο – γραμματέα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, υιοθετώντας και ως προς αυτήν την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας.

Σε όλους τους καταδικασθέντες αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό, ενώ οι ποινές έχουν τριετή αναστολή και η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Οι παραλείψεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δίκης

Η υπόθεση αφορούσε τις συνθήκες λειτουργίας του αναβατορίου στο οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το συγκεκριμένο μηχάνημα προοριζόταν αποκλειστικά για μεταφορά φορτίων και όχι ανθρώπων, ενώ δεν διέθετε τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ούτε την αναγκαία προειδοποιητική σήμανση και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 9ης Απριλίου 2021. Ο Στέλιος Κούτσιας επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το αναβατόριο για να μεταβεί από το υπόγειο στο ισόγειο της κλινικής. Ανοίγοντας τη μεταλλική θύρα, εισήλθε στο φρεάτιο χωρίς να αντιληφθεί ότι η πλατφόρμα βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στο ισόγειο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα, όταν το αναβατόριο ξεκίνησε την καθοδική του κίνηση.

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου κινήθηκε στο ίδιο πνεύμα με την εισαγγελική πρόταση, η οποία είχε εισηγηθεί την ενοχή των έξι κατηγορουμένων και την απαλλαγή της υπαλλήλου της Περιφέρειας.

kosmoslarissa.gr