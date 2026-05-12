Έξι συλλήψεις στη Λάρισα σε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά της εγκληματικότητας

Συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12 Μαΐου 2026, το πρωί, σε περιοχή της Λάρισας, στο πλαίσιο αντιμετώπισης κάθε μορφής εγκληματικότητας – παραβατικότητας.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας.
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης:
- ελέγχθηκαν -80- άτομα,
- ελέγχθηκαν -40- οχήματα,
- προσήχθησαν -6- άτομα,
- συνελήφθησαν –6- άτομα, εκ των οποίων:
- -2- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και της νομοθεσίας περί όπλων,
- -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών,
- -1- για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,
- -1- φυγόποινος &
- -1- για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.
- κατασχέθηκαν:
- -40- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,
- μικροποσότητα ηρωίνης,
- -4- φυσίγγια,
- -1- ζυγαριά,
- -1- σπρέι πιπεριού.
- βεβαιώθηκαν -9- τροχονομικές παραβάσεις.
Σημειώνεται ότι, οι αστυνομικές αυτές δράσεις θα συνεχιστούν σε όλη τη Θεσσαλία.