“Έξυπνη Πόλη Λάρισα”: Νέα ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές στη διάθεση των πολιτών

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία του Δήμου Λαρισαίων παρουσιάστηκαν, το απόγευμα της Παρασκευής, σε ειδική εκδήλωση (ημερίδα) που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο της Δημοτικής Πινακοθήκης – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα.

Στην κεντρική ομιλία του ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι “η σημερινή εκδήλωση ολοκληρώνει έναν πρώτο κύκλο ενημέρωσης και κάνουμε ένα ακόμη βήμα για τη Λάρισα της επόμενης ημέρας για πιο αποτελεσματική, πιο διαφανή και πιο δίκαιη διακυβέρνηση, αλλά και πιο ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Στόχος μας είναι μια πόλη πιο λειτουργική, γρήγορη και φιλική προς τον πολίτη και η βελτίωση της καθημερινότητας όλων μας…”

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν αναλυτικά η νέα Ψηφιακή Πύλη του Δήμου Λαρισαίων, καθώς και οι νέες δυνατότητες επικοινωνίας, ενημέρωσης και διάδρασης των πολιτών με τον Δήμο, με την τεχνολογία να τίθεται στην υπηρεσία της καθημερινότητας, αλλά και της βελτίωσης της ποιότητας ζωής.

Οι ψηφιακές εφαρμογές δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Έξυπνη Πόλη Λάρισα». Βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του πολίτη, ενισχύουν την ασφάλεια, αναβαθμίζουν τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον πιο σύγχρονο, πιο ποιοτικό, πιο αποτελεσματικό και πιο διαφανές, στοχεύοντας σε κρίσιμους τομείς της ζωής της πόλης: την κινητικότητα, τη διαβίωση, την εξυπηρέτηση του πολίτη, την εκπαίδευση, το περιβάλλον, τη διακυβέρνηση και, φυσικά, τη συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων.

Τα νέα εργαλεία και ψηφιακές εφαρμογές αφορούν στους τομείς:

Έξυπνη Κινητικότητα

Οι νέες ψηφιακές υποδομές που διαθέτει πλέον ο Δήμος Λαρισαίων δίνουν τη δυνατότητα σε δημότες και επισκέπτες να κινούνται και να σταθμεύουν στην πόλη με πιο απλό, πιο ασφαλή και πιο λειτουργικό τρόπο.

Έξυπνη Διαβίωση

Μέσα από τις νέες ψηφιακές υποδομές, δημότες, επισκέπτες και επιχειρήσεις μπορούν, να ενημερώνονται άμεσα για ότι συμβαίνει στον Δήμο, να κάνουν κρατήσεις και να εκδίδουν εύκολα το εισιτήριό τους από το κινητό τους.

Μπορούν επίσης, πλέον να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικά τα αιτήματα και τις συναλλαγές τους με τον Δήμο Λαρισαίων, μέσα από την νέα ψηφιακή πύλη.

Έξυπνη Εκπαίδευση

Ο Δήμος Λαρισαίων ενισχύει τις εκπαιδευτικές του δομές με νέα ψηφιακά μέσα, δίνοντας τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Έξυπνο Περιβάλλον

Ο Δήμος Λαρισαίων αξιοποιεί την τεχνολογία για να παρακολουθεί κρίσιμους περιβαλλοντικούς δείκτες και να διαχειρίζεται με πιο σύγχρονο τρόπο τους φυσικούς και δημοτικούς πόρους.

Έξυπνη Διακυβέρνηση

Το πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Λαρισαίων ενισχύεται σημαντικά μέσα από τη διαλειτουργικότητα του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών με το υφιστάμενο ψηφιακό σύστημα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης.

Συμμετοχή του πολίτη στη λήψη αποφάσεων

Μέσα από τις νέες ψηφιακές δυνατότητες, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα συμβούλια του Δήμου και των νομικών του προσώπων, να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr