Έπεσε χιονάκι στα ορεινά του νομού Λάρισας – Χειμωνιάτικος ο καιρός και την Κυριακή

Η βροχή έσμιξε με το κρύο στα ημιορεινά του νομού Λάρισας σήμερα Σάββατο αλλά λίγο πιο πάνω στα μεγαλύτερα υψόμετρα, έπεσε χιονάκι. Δεν ήταν ποιος ξέρει τι, αλλά πάρτε μια γεύση: Οι εικόνες είναι το μεσημέρι του Σαββάτου από το το meteo-thessalia του Πάνου Αρχοντή.

Αύριο Κυριακή ο καιρός στον νομό Λάρισας προβλέπεται γενικά χειμωνιάτικος με σταθερά χαμηλές θερμοκρασίες και συννεφιά που θα κυριαρχήσει σε όλη την περιοχή. Η ατμόσφαιρα θα παραμείνει ψυχρή, με τις θερμοκρασίες κυρίως γύρω στους 1 °C έως 7 °C κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα ενδέχεται να δείξουν ακόμη χαμηλότερες τιμές, με αίσθηση ψύχους αυξημένη λόγω ανέμων μικρής έντασης.

Τα σύννεφα θα είναι σχεδόν συνεχώς παρόντα στον ουρανό της Λάρισας και των πεδινών περιοχών, με λίγες πιθανότητες για ασθενείς τοπικές βροχές – πιθανότερες σε περιοχές της ανατολικής Θεσσαλίας. Σε μεγαλύτερα υψόμετρα (ορεινά και ημιορεινά πάνω από περίπου 400–500 μ.), δεν αποκλείονται και ελαφρές χιονοπτώσεις.

Ανατολή Αγιάς:

Καταφύγιο Κισσάβου:

Θέα Κορυφής Κισσάβου:

