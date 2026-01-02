Έπιασε δουλειά ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης – Στη δομή Κουτσόχερου με τους Αντιπεριφερειάρχες

Το βάπτισμα του πυρός πήρε ο Κώστας Μπαρμπούτης, πρώτος Αναπληρωτής Περιφερειάρχης στην ιστορία του θεσμού στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το δελτίο Τύπου της Περιφέρειας μας ενημερώνει:

“Δώρα στα μικρά παιδιά των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή του Κουτσοχέρου μοίρασαν σήμερα ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κώστας Μπαρμπούτης και οι Αντιπεριφερειάρχες Εθελοντισμού Ανδριάνα Κομήτσα και Πρωτογενούς Τομέα Δημήτρης Τσέτσιλας, οι οποίοι και μετέφεραν της ευχές του Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με αφορμή την έλευση του νέου χρόνου και το ενδιαφέρον του για την καλύτερη λειτουργία της δομής, που σήμερα φιλοξενεί περί τα 1400 άτομα.

Οι εκπρόσωποι της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας έγιναν δεκτοί από τον διοικητή της Δομής Χρήστο Χατζησαλάτα, ο οποίος αφού τους ξενάγησε στους χώρους της Δομής, σε συνέχεια τους ενημέρωσε για τον τρόπο λειτουργίας της, τα προβλήματα και τις δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια να συνδράμει στο έργο του”.