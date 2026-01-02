Έργα και παρεμβάσεις 46 εκ. ευρώ προγραμματίζει ο Δήμος Λαρισαίων για το 2026 – Μεγάλο στοίχημα η καθημερινότητα

Έργα συνολικού ύψους 46 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για το 2026 που βασίζεται σε χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ΕΣΠΑ, Θεσσαλία 2021-2027, Τρίτσης, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινο Ταμείο, Ταμείο Αλληλεγγύης και πατάει σε έξι βασικούς άξονες.

Τον προγραμματισμό των έργων ανέλυσε στη διάρκεια της Πρωτοχρονιάτικης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Τερζούδης, τονίζοντας ότι τίθενται “τα θεμέλια της υλοποίησης των προγραμματικών της δεσμεύσεων για μια πόλη βιώσιμη και λειτουργική, με ισόρροπη ανάπτυξη σε κέντρο και γειτονιές”.

Κεντρικό ρόλο στα έργα έχει η βελτίωση της καθημερινότητας που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της δημοτικής αρχής. Πρόκειται για πεζοδρόμια, ασφαλτοστρώσεις, γενικές συντηρήσεις, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, αναπλάσεις οδών και κατασκευές κόμβων και επέκταση ποδηλατικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Τερζούδη, συνεχίζεται ένα μεγάλο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων σε κεντρικά σημεία, σε συνοικίες, αλλά και σε περιοχές που επλήγησαν από τον Daniel. Προβλέπονται ειδικοί κωδικοί συντήρησης και επισκευής οδοστρωμάτων για λακούβες και καθιζήσεις, ενώ επεκτείνονται πλακοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις και προσπελασιμότητα στα πεζοδρόμια με συγκεκριμένους κωδικούς. Υλοποιείται επίσης ένα πρόγραμμα που αφορά σε ελαιοχρωματισμούς, συντηρήσεις σε παιδικές χαρές, σε παγκάκια, συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων κ.λπ.

Οι κεντρικοί δρόμοι

Το 2026, όπως είπε ο κ. Τερζούδης, συνεχίζονται οι μεγάλες παρεμβάσεις και ανακατασκευές κεντρικών οδών. “Ολοκληρώσαμε μια σειρά μελετών ανάπλασης οδών και έχουν ήδη υποβληθεί στη Στρατηγική ΒΑΑ της Περιφέρειας Θεσσαλίας». Αυτά είναι: Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας (τμήμα της Εργ. Πρωτομαγιάς, τμήμα της Τζαβέλα, τμήμα της Πατέρα). Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων (Θέτιδος – Κύπρου, Ιωαννίνων, Λάτσιου). Διαμόρφωση κυκλικών κόμβων (Καρδίτσης – Παπανδρέου, Καρδίτσης – Σαρίμβεη και Θεοφράστου – Φαρσάλων), ενώ πρόσθεσε πως ξεκινούν οι μελέτες νέων ποδηλατικών διαδρομών, όπως η οδός Παιωνίου, η Σάκη Καράγιωργα προκειμένου να είναι έτοιμοι να υποβάλουν ώριμες μελέτες σε νέες προσκλήσεις. Ακόμα τόνισε πως για το 2026 προγραμματίζουν τη διάνοιξη της οδού Τσιόγκα με παρεμβάσεις, που φέρνουν τους πολίτες πιο κοντά στον Πηνειό και έκανε λόγο για αναβάθμιση πάρκων και κοινόχρηστων χώρων.

Συνοικίες και χωριά

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης παρεμβάσεις στις συνοικίες και στους οικισμούς. «Προβλέπουμε επέκταση δημοτικού φωτισμού σε συνοικίες και γειτονιές και δημοτικές ενότητες με ελλιπή φωτισμό. Υλοποιούμε ένα τεράστιο πρόγραμμα συντήρησης αγροτικής οδοποιίας στα χωριά του Δήμου μας. Για το 2026, εντατικοποιούμε το πρόγραμμα συντηρήσεων τόσο με ιδίους πόρους όσο και με τη μίσθωση μηχανημάτων για την ενίσχυση του έργου μας”.

Ο δήμος έχει επίσης υποβάλει πρόταση και αναμένει την έγκριση χρηματοδότησης 3 εκατ. ευρώ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Πρόγραμμα “Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις”. Οι προτάσεις αφορούν σε 6 αγροτικούς δρόμους στην Τερψιθέα, Μανδρα – Αμυγδαλέα, Γιάννουλη, Φαλάνη, Κουλούρι και στην 4η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου. Στόχος μας είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση αγροτών, κτηνοτρόφων και επαγγελματιών στις εργασίες τους» είπε ο κ. Τερζούδης, ενώ πρόσθεσε πως: «Το 2025 ολοκληρώσαμε την ανακατασκευή 15 παιδικών χαρών σε συνοικίες και χωριά του Δήμου μας.

Προωθείται επίσης η ανακατασκευή άλλων 10 παιδικών χαρών σε κεντρικές πλατείες συνοικιών. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλληλεγγύης και πρόσφατα εγκρίθηκε η χρηματοδότησή του. Τέλος αναφέρθηκε στη Νέα Σμύρνη τονίζοντας πως “συνεχίζουμε το μεγάλο έργο βελτίωσης συνθηκών διαβίωσης στην περιοχή Νταμάρια”.

