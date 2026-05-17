Έργα 10 εκ ευρώ για τη βελτίωση του οδικού δικτύου του νομού Λάρισας σχεδιάζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Σημαντικά και άκρως απαραίτητα έργα για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας όσο και για την αποκατάσταση των ζημιών από τις καταστροφές που προκλήθηκαν λόγω των θεομηνιών, δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της διοίκησης Κουρέτα που έχει ως βασικό σημείο αναφοράς την προτεραιοποίηση των αναγκών και των ζητημάτων που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ο τομέας της αποκατάστασης του οδικού δικτύου αποτελεί κρίσιμης και ζωτικής σημασίας πεδίο παρεμβάσεων. Έτσι η υλοποίηση αυτής της στρατηγικής έχει αφετηρία από την Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και σε δεύτερο χρόνο, σειρά έχουν οι υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Θεσσαλίας. Το σημαντικότερο ωστόσο αυτών των παρεμβάσεων, είναι η τελική αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο από τις πρόσφατες θεομηνίες, οι οποίες είναι εκτεταμένες.

«Ξεκινάμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποκατάστασης και ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο της Θεσσαλίας». Με την αποστροφή αυτή ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας έδωσε το έναυσμα για την έναρξη των εργασιών που θα αλλάξουν την εικόνα σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφερειακής ενότητας της Λάρισας.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Κουρέτα και στο πλαίσιο του σχεδίου Προτεραιοποίησης της περιφερειακής αρχής, με την χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τη συνδρομή των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, «προχωράμε σε έργα που αποκαθιστούν τις ζημιές από τα ακραία φαινόμενα και κάνουν τους δρόμους μας πιο ασφαλείς. Η προτεραιότητα των οδικών έργων έρχεται να συνδεθεί με την μεγάλη μάχη που δόθηκε από την Περιφέρεια μετά τον Ντάνιελ για να κρατήσουμε ζωντανή την επαρχία παντού. Ήταν και είναι μια μάχη που δώσαμε και δίνουμε κάθε μέρα».

Πρόκειται για έργα συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, που καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της Π.Ε. Λάρισας, συνολικού προϋπολογισμού 10.560.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το «ΠΠΑ Περιφέρειας Θεσσαλίας 2026–2030».

Τα έργα αφορούν:

Συντήρηση οδικού κυκλώματος δυτικής επαρχίας Ελασσόνας – Τυρνάβου 1.880.000,00 € Συντήρηση εθνικών οδών βόρειου τομέα Π.Ε. Λάρισας – 2.530.000,00 € Συντήρηση εθνικών οδών νότιου τομέα – 1.900.000,00 € Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αγιάς – 1.600.000,00 € Συντήρηση οδικού δικτύου δήμων Κιλελέρ – Φαρσάλων – 2.650.000,00 €

Βασικοί άξονες παρέμβασης

Συντήρηση οδικού κυκλώματος δυτικής επαρχίας Ελασσόνας – Τυρνάβου

Εθνική οδός 3: Τύρναβος – Ελασσόνα μέσω Δαμασίου – Δομένικου

Επαρχιακή οδός 15: Κουτσόχερο – Δαμάσι

Επαρχιακή οδός 16: Μεσοχώρι – Βλαχογιάννι – Μεγάλο Ελευθεροχώρι

Επαρχιακή οδός 19: Αγιονέρι – Ευαγγελισμός – Βερδικούσια

Επαρχιακή οδός 20: Δομένικο – Ευαγγελισμός

Επαρχιακή οδός 21: Βλαχογιάννι – Αμπελιά – Βερδικούσια

Κοινοτική οδός: Βλαχογιάννι – Πραιτώρι – Συκιά

Συντήρηση εθνικών οδών βόρειου τομέα Π.Ε. Λάρισας

Ε.Ο. 3: Λάρισας – Ελασσόνας (μέσω Μελούνας) – Κοζάνης

Ε.Ο 13: Μικρό Ελευθεροχώρι έως όρια Ελασσόνας

Ε. 0 26: Ελασσόνας – Δεσκάτης

Ε.Ο. 1: Λάρισας – Θεσσαλονίκης

Συντήρηση εθνικών οδών νοτίου τομέα Π.Ε. Λάρισας

Ε.0.6 Λάρισα – Βόλου

Ε.0. 3: Λάρισα – Φάρσαλα προς Δομοκό

Ε.Ο. 30: Φάρσαλα – Βόλο

Συντήρηση οδικού δικτύου δήμου Αγιάς

Επαρχιακή οδός 1: Λάρισα – Αγιά

Επαρχιακή οδός 4: Δήμητρα – Ανατολή

Επαρχιακή οδός 5: Δήμητρα – Καστρί – Καλαμάκι

Επαρχιακή οδός 7: Καλαμάκι – Έλαφος – Σκλήθρο

Επαρχιακή οδός 8: Αγιά – Μελιβοία

Παραλιακός άξονας

Αετόλοφος – Ποταμιά

Δημοτική οδός: Άνω Σωτηρίτσα – Κάτω Σωτηρίτσα

Συντήρηση οδικού δικτύου δήμων Κιλελέρ και Φαρσάλων.

Παρεμβάσεις στο σύνολο του επαρχιακού δικτύου αρμοδιότητας, πλην των εθνικών οδών.