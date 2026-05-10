Έρχεται καλοκαιρινή εβδομάδα για τη Λάρισα – Την Τρίτη αναμένεται η πιο ζεστή ημέρα

Σε τροχιά έντονα ανοιξιάτικων –και κατά τόπους σχεδόν καλοκαιρινών– θερμοκρασιών εισέρχεται η Θεσσαλία, καθώς θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική κινούνται ήδη προς την ανατολική Μεσόγειο, επηρεάζοντας και τη χώρα μας.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κορύφωση του κύματος ζέστης για τη Λάρισα αναμένεται την προσεχή Τρίτη, η οποία εκτιμάται πως θα είναι η θερμότερη ημέρα της εβδομάδας, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει αισθητά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, κυρίως στις πεδινές περιοχές της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας, όπου οι μέγιστες τιμές ενδέχεται να προσεγγίσουν ακόμη και τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου τις θερμότερες ώρες της ημέρας. Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθεί η θερμοκρασία και στον Βόλο, αν και οι θαλάσσιες αύρες αναμένεται να συγκρατήσουν κάπως την ένταση της ζέστης στις παραθαλάσσιες περιοχές της Μαγνησίας.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν την εξέλιξη αυτή στη μεταφορά θερμών αερίων μαζών από την αφρικανική ήπειρο, μία κυκλοφορία που ευνοείται από τη θέση του υποτροπικού αεροχειμάρρου, ο οποίος αυτές τις ημέρες μετατοπίζεται νοτιότερα και επιτρέπει τη διοχέτευση πολύ θερμότερων αερίων μαζών προς την Ελλάδα και την ανατολική Μεσόγειο.

Το φαινόμενο αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον έως και τα μέσα της εβδομάδας, δημιουργώντας συνθήκες πρώιμης ζέστης που παραπέμπουν περισσότερο σε αρχές καλοκαιριού παρά σε μέσα Μαΐου.

Παράλληλα, η ατμόσφαιρα θα παραμείνει γενικά ξηρή, ενώ δεν αποκλείεται να καταγραφούν και αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στη δυτική και κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας κατά διαστήματα και τη Θεσσαλία.

Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή κυρίως στις ευπαθείς ομάδες, καθώς η απότομη μεταβολή της θερμοκρασίας και οι υψηλές για την εποχή τιμές ενδέχεται να προκαλέσουν δυσφορία, ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες στις αστικές περιοχές όπως η Λάρισα, όπου το φαινόμενο της θερμικής επιβάρυνσης είναι πιο έντονο.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr