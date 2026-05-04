Έρχεται πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας στη Θεσσαλία για 2.182 ανέργους – Ικανοποίηση στην Περιφέρεια

Το ποσό των 19,2 εκατ. ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για την υλοποίηση του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας σε δήμους και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Συνολικά θα απασχοληθούν 2.182 άνεργοι, με συμβάσεις 8 μηνών, σε δράσεις αποκατάστασης δημόσιων υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνική φροντίδα.

Σε ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας αναφέρει:

“Η Περιφέρεια Θεσσαλίας υποδέχεται με ιδιαίτερη ικανοποίηση την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 19,2 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση ειδικού προγράμματος απασχόλησης 2.182 ανέργων στους Δήμους και στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ως ουσιαστικό αντιστάθμισμα στις κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες που άφησε πίσω της η κακοκαιρία Daniel.

Η εξέλιξη αυτή δεν είναι τυχαία. Είναι αποτέλεσμα συστηματικής, μεθοδικής και τεκμηριωμένης δουλειάς της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία μετά τις καταστροφές του Daniel προχώρησε στη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου στήριξης των πληγεισών περιοχών, με καταγραφή αναγκών, ιεράρχηση παρεμβάσεων και συγκεκριμένη πρόταση για την ενίσχυση της απασχόλησης.

Κεντρικό μέρος του σχεδιασμού αποτέλεσε η πρόταση για την απασχόληση 2.182 ανέργων, διάρκειας οκτώ μηνών, σε δράσεις αποκατάστασης δημόσιων υποδομών, περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, υποστήριξη δημοτικών υπηρεσιών και κοινωνική φροντίδα.

Το σχέδιο αυτό βρήκε ουσιαστική ανταπόκριση από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, αγκάλιασε την πρωτοβουλία, αναγνώρισε την πληρότητα και την τεκμηρίωσή της και συνέβαλε καθοριστικά στην ένταξή της στο χρηματοδοτικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ, μέσω του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021–2027».

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας ευχαριστεί θερμά τον κ. Παπαθανάση για τη στήριξη και την αποφασιστική συμβολή του, καθώς και την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, για τη συνεργασία και την υποστήριξη στην προώθηση μιας δράσης που συνδέεται άμεσα με την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή και την επανεκκίνηση των πληγεισών περιοχών”.