Έρχονται τα “καρφιά ακινητοποίησης” για τους εγκληματίες και τους παλαβούς των εθνικών οδών

Η φωτογραφία είναι από τις κάμερες της «Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου» και δείχνει αυτοκίνητο που ετοιμάζεται να μπει στο αντίθετο ρεύμα.

Το πιλοτικό σύστημα ανίχνευσης αντίθετης κίνησης που χρησιμοποιεί η εταιρεία, οδήγησε στη μείωση των περιστατικών κατά 90%, αποδεικνύοντας την αξία της έγκαιρης τεχνολογικής παρέμβασης. Ωστόσο το φαινόμενο δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί.

Σύντομα αναμένεται ένα δραστικό εργαλείο που θα λύσει τα χέρια της Τροχαίας. Είναι τα ειδικά καρφιά (spike strips) που τα απλώνουν στο δρόμο ξεφουσκώνοντας τα λάστιχα του παραβατικού αυτοκινήτου μέσα σε 20 δευτερόλεπτα, οπότε ακινητοποιείται. Τα 20 δευτερόλεπτα είναι χρόνος απαραίτητος ώστε τα λάστιχα να χάσουν σταδιακά τον αέρα τους χωρίς το όχημα να ανατραπεί.

Τα συγκεκριμένα μέσα ονομάζονται συνήθως “spike strips” ή ταινίες ακινητοποίησης οχημάτων. Στην αστυνομική ορολογία συναντώνται επίσης ως “stinger spike systems” ή απλώς «καρφιά ακινητοποίησης».

Πρόκειται για ειδικές φορητές λωρίδες με μεταλλικές αιχμές που απλώνονται στην άσφαλτο κατά τη διάρκεια καταδιώξεων. Όταν το καταδιωκόμενο όχημα περάσει πάνω τους, τα λάστιχα ξεφουσκώνουν σταδιακά ώστε να μειωθεί η ταχύτητα και να ακινητοποιηθεί πιο ελεγχόμενα το αυτοκίνητο, χωρίς απαραίτητα να προκληθεί απότομο «σκάσιμο».

Τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, κυρίως σε περιπτώσεις επικίνδυνων καταδιώξεων.

Στην Ελλάδα ήδη ο Άρειος Πάγος έχει δώσει κατευθύνσεις για τη χρήση τους υπό αυστηρούς όρους ασφαλείας, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος για διερχόμενους οδηγούς και πολίτες.

Γιώργος Δεληχάς, Εφ ΚΟΣΜΟΣ