Έσπασαν τα ισόβεια για τον συζυγοκτόνο στην ταβέρνα της Σωτηρίτσας

Άλλαξε η πρωτόδικη ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον 57χρονο που δολοφόνησε τη σύζυγό του σε ταβέρνα στην Σωτηρίτσα Αγιάς τον Αύγουστο του 2021.

Η δίκη ολοκληρώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει μειωμένο καταλογισμό επιβάλλοντας στον 59χρονο δράστη συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών και δύο μηνών. Παράλληλα διατάχθηκε η έκτιση της ποινής στο ψυχιατρικό τμήμα των φυλακών Κορυδαλλού.

Πρωτοδίκως, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Βόλου, είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

kosmoslarissa.gr