Έτοιμο το σκηνικό στο Β΄ Αρχαίο Θέατρο για την παράσταση του «Ματωμένου Γάμου» – δείτε αποκλειστικές φωτογραφίες με τον φακό του kosmoslarissa.gr

Με μια από τις κορυφαίες δημιουργίες της παγκόσμιας δραματουργίας, τον «Ματωμένο Γάμο» του Federico García Lorca, ανοίγει τον κύκλο των καλοκαιρινών του παραστάσεων το Θεσσαλικό Θέατρο, παρουσιάζοντας το έργο στο Β΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας στις 1, 2 και 3 Ιουλίου 2026.

Το σκηνικό στήθηκε ήδη και μπορείτε να το δείτε μέσα από τις φωτογραφίες του kosmoslarissa.gr

Η φετινή παραγωγή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπίπτει με τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου, αλλά και 90 χρόνων από τον θάνατο του σπουδαίου Ισπανού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα, του οποίου το έργο παραμένει διαχρονικό και επίκαιρο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Κώστας Τσιάνος, ένας δημιουργός που έχει συνδέσει το όνομά του με την πορεία του Θεσσαλικού Θεάτρου, ενώ τα σκηνικά και τα κοστούμια επιμελείται ο Γιώργος Ζιάκας. Τη μουσική της παράστασης συνέθεσε ο Διονύσης Τσακνής, συμβάλλοντας στη δημιουργία της ατμόσφαιρας του λορκικού κόσμου, όπου ο έρωτας, το πάθος, η μοίρα και η σύγκρουση των ανθρώπινων επιθυμιών οδηγούν αναπόφευκτα στην τραγωδία.

Με τον «Ματωμένο Γάμο», το Θεσσαλικό Θέατρο τιμά δύο σημαντικές επετείους και παράλληλα επαναφέρει στη σκηνή ένα από τα σημαντικότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου, προσκαλώντας το κοινό της Λάρισας σε μια θεατρική εμπειρία υψηλής αισθητικής στο εμβληματικό Β΄ Αρχαίο Θέατρο.

Kώστας Τόλης, kosmoslarissa.gr