Έφοδος και συλλήψεις του Ελληνικού FBI στη Γιάννουλη ύστερα από καταγγελία γνωστού επιχειρηματία

Οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, παρουσία δυο εισαγγελέων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Γιάννουλη από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Αστυνομίας (Ελληνικό FBI). Έγιναν έρευνες σε σπίτια που κατέληξαν σε συλλήψεις υπόπτων οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Αθήνα για σχηματισμό δικογραφίας, ενώ ένας από τους συλληφθέντες κρατείται στην Υποδιεύθυνση Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., στη Λάρισα, με την κατηγορία της οπλοκατοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr οι έρευνες ξεκίνησαν από καταγγελία γνωστού επιχειρηματία (η επιχείρηση του οποίου εδρεύει σε πόλη του νομού Λάρισας), για εκβίαση και απειλές εις βάρος του από τους συλληφθέντες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για υπόθεση τοκογλυφίας η οποία προέκυψε ύστερα από τον δανεισμό μεγάλου χρηματικού ποσού από τον επιχειρηματία.

