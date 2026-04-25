Έφυγε ξαφνικά απο τη ζωή ο 43χρονος Λαρισαίος πολιτικός μηχανικός χρήστος Δούνας

Ένας νέος άνθρωπος πέθανε σήμερα Σάββατο σκορπίζοντας θλίψη στους δικούς τους. Πρόκειται για τον πολιτικό μηχανικό Χρήστο Δούνα, του Παύλου και της Ζωής, στέλεχος τοπικής τεχνικής εταιρείας, σε ηλικία των 43 ετών.

Η ημέρα και η ώρα της κηδείας του θα ανακοινωθούν σύντομα.

Ο πεθερός του Βάιος Κουτριντζές, τον αποχαιρετά με τον δικό του τρόπο:



«Ο αποβιώσας διήγε άμεμπτον βίον μετά της συζύγου του Δωροθέας Δούνα-Κουτριντζέ και της κόρης του Ζωής, στη συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου, στη Λάρισα.

Όσο ζούσε, προσέφερε τις πολύτιμες υπηρεσίες του, τις επιστημονικές του γνώσεις και την αποκτηθείσα εργοταξιακή εμπειρία του σε Τεχνική Εταιρεία της Λάρισας.

Ήταν ο αγαπητός μου γαμπρός και, συνάμα, φίλος αναντικατάστατος, ευπροσήγορος και πρόθυμος να μου παράσχει οιανδήποτε βοήθεια. Η άδικη απώλειά του έχει, ήδη, αρχίσει να μου στοιχίζει. Ο Θεός ας αναπαύσει την άδολη ψυχή του».

