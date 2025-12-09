Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο ραδιοφωνικός παραγωγός Βασίλης Βάϊλας

Θλίψη προκάλεσε ο αιφνίδιος θάνατος του γνωστού Λαρισαίου ραδιοφωνικού παραγωγού Βασίλη Βάιλα. Ήταν από τους πρώτους που είχαν κάνει την εμφάνισή τους στην ιδιωτική ραδιοφωνία του τόπου.

Το Ράδιο Πόλις 99,4, όπου εργαζόταν, έγραψε:

«Τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράψουμε τη λύπη μας για τον δικό μας άνθρωπο που ήταν συνεργάτης, φίλος, οικογένεια, η ψυχή του ραδιοφώνου μας. Ένα τεράστιο κομμάτι σήμερα κλείνει με τον πιο λυπηρό τρόπο. Ο Βασίλης Βάιλας δεν είναι πια κοντά μας.

Καλό ταξίδι Βασίλη, στο φως».

Ο Βασίλης Βάιλας είχε συμμετάσχει στην πρόσφατη εκδήλωση με το άναμμα των φώτων στο Χριστουγεννιάτικο Δέντρο της Λάρισας, ενώ χθες έκανε κανονικά την εκπομπή του.

kosmoslarissa.gr