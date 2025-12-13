Ήττα της ΑΕΛ με 3-0 από τον Λεβαδειακό στην Λιβαδιά

Ο Λεβαδειακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και επικράτησε με 3-0 της ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής, φτάνοντας σε ένα ακόμη σημαντικό τρίποντο.

Με τη νίκη αυτή οι Βοιωτοί συνέχισαν την πορεία τους στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, παραμένοντας στην 4η θέση με 25 βαθμούς, ενώ η ΑΕΛ Novibet παρέμεινε σε δύσκολη θέση, καθώς με 8 βαθμούς βρίσκεται στην προτελευταία θέση της κατάταξης.

Πίεση από την αρχή



Ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με μεγαλύτερη ένταση το παιχνίδι και από νωρίς πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων, πιέζοντας ψηλά την ΑΕΛ Novibet και ψάχνοντας το γρήγορο γκολ. Η πρώτη μεγάλη στιγμή ήρθε στο 8’, όταν ο Λαγιούς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, όμως ο Παλάσιος δεν πρόλαβε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας.

Οι Βοιωτοί συνέχισαν να απειλούν και στο 16’ έφτασαν ξανά κοντά στο 1-0, με τον Παντελάκη να επεμβαίνει σωτήρια πάνω στη γραμμή στο σουτ του Μπάλτσι, αποτρέποντας βέβαιο γκολ.

Προβάδισμα με τον Κωστή



Η ΑΕΛ προσπάθησε να ισορροπήσει σταδιακά το ματς, ωστόσο ο Λεβαδειακός παρέμεινε πιο επικίνδυνος. Στο 35’ ο Ατανάσοφ δοκίμασε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, με τον Λοντίγκιν να αντιδρά εξαιρετικά και να κρατά το μηδέν. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 42’, όταν ο Κωστή με εντυπωσιακό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τους Βοιωτούς.

Λεβαδειακός – ΑΕΛ | Το 1-0 για τον Λεβαδειακό!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η ΑΕΛ άγγιξε την ισοφάριση, όμως στο 45+1’ ο Ηλιάδης, αφύλακτος μέσα στην περιοχή, δεν κατάφερε να βρει σωστά την μπάλα με το κεφάλι.

Το «καθάρισε» από νωρίς



Ο Λεβαδειακός μπήκε και στο δεύτερο μέρος με την ίδια επιθετική διάθεση, επιδιώκοντας να «καθαρίσει» νωρίς την υπόθεση νίκη.

Στο 50’ οι Βοιωτοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία, όταν ο Παλάσιος βρήκε κάθετα τον Τσάπρα, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ Novibet αντέδρασε σωστά και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι.

Λεβαδειακός – ΑΕΛ | Το 2-0 με τον Λαγιούς

Η πίεση των γηπεδούχων, ωστόσο, απέδωσε καρπούς στο 56’, με τον Λαγιούς να εκτελεί ιδανικά και να ανεβάζει τον δείκτη του σκορ στο 2-0, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στον Λεβαδειακό. Οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν ρυθμούς και συνέχισαν να εκμεταλλεύονται τα κενά της άμυνας της ΑΕΛ. Στο 63’ ο Λαγιούς δημιούργησε ξανά, βρίσκοντας με εξαιρετική πάσα τον Όζμπολτ, ο οποίος πέρασε και τον Αναγνωστόπουλο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0, βάζοντας οριστικά τις βάσεις για την επικράτηση των Βοιωτών.

Λεβαδειακός – ΑΕΛ | Ο Άλεν Όζμπολτ θα κάνει το 3-0!

Στο 68’ ο Λεβαδειακός κέρδισε πέναλτι, όμως δεν κατάφερε να το αξιοποιήσει -εντυπωσιακή απόκρουση του Αναγνωστόπουλου -, χάνοντας την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του.

Οι Βοιωτοί κατέβασαν ρυθμούς στα τελευταία λεπτά, κράτησαν την κατοχή και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά, ολοκληρώνοντας μια απόλυτα πειστική εμφάνιση.

Η ΑΕΛ Novibet προσπάθησε περισσότερο με ατομικές ενέργειες, χωρίς όμως αποτέλεσμα, με το τελικό 3-0 να αποτυπώνει ξεκάθαρα την εικόνα της αναμέτρησης.



Λεβαδειακός (Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Βήχος (88′ Φίλων), Τσοκάι, Κωστή (88′ Κάτρης), Μπάλτσι (81′ Γκούμας), Παλάσιος, Λαγιούς (67′ Συμελίδης) και Όζμπολτ (67′ Πεντρόσο)

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Παντελάκης, Ηλιάδης, Δεληγιαννίδης (72′ Κοσονού), Στάικος (60′ Σουρλής), Πέρες (46′ Αντράντα), Ατανάσοφ (81′ Οβούσου), Τούπτα (60′ Σαγκάλ) και Πασάς

monobala.gr