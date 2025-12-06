Ήχησε το 112 για τα Φάρσαλα – Υπερχείλισε ο Ενιπέας

Μήνυμα από το 112 έλαβαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου οι κάτοικοι του οικισμού Υπέρεια, καλώντας τους να μετακινηθούν προς την πόλη των Φαρσάλων λόγω υπερχείλισης του ποταμού Ενιπέα.

Οι τοπικές αρχές ανησυχούν για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς τα νερά του ποταμού συνεχίζουν να αυξάνονται επικίνδυνα, με τον κίνδυνο να επηρεαστούν και άλλες περιοχές.



Ταυτόχρονα, σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται και οι κάτοικοι των περιοχών Λεύκη, Ορφανά, Αμπελώνα, Φύλλο και Ηλία, οι οποίοι έλαβαν επίσης το προειδοποιητικό μήνυμα από το 112.

Οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών για την ασφαλή μετακίνησή τους.

Στο μεταξύ καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, εξηγώντας ότι το μήνυμα για την υπερχείλιση του ποταμού Ενιπέα εστάλη προληπτικά. Ανέφερε επίσης ότι στα Φάρσαλα και στη Καρδίτσα δεν έχει εμφανιστεί πρόβλημα.