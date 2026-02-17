Αγιά: Ευτυχώς το κλωνάρι πάνω στη στάση του ΚΤΕΛ έπεσε αργά το βράδυ …

Ένα τεράστιο κλωνάρι πεύκου έσπασε κι έπεσε χθες Δευτέρα, αργά το βράδυ, μέσα στην Αγιά, σε κεντρικότατο σημείο της, δίπλα ακριβώς σε περίπτερο και στο γραφείο – χώρο αναμονής επιβατών του ΚΤΕΛ.

Το ότι δεν υπήρξε τραυματισμός ή κάτι πολύ χειρότερο έχει να κάνει με την ώρα που συνέβη (περίπου 11:00μμ). Σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ημέρας πολύς κόσμος κινείται εκεί αφού δίπλα ακριβώς είναι το πολυσύχναστο εκδοτήριο του ΚΤΕΛ, περίπτερο, απέναντι εμπορική αγορά και 50 μέτρα μακρύτερα το Γυμνάσιο της κωμόπολης. Να σημειώσουμε ότι εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτό το περίπτερο…(!).

Το πελώριο πεύκο, του οποίου κλωνάρι έσπασε, βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του… Δασαρχείου Αγιάς…

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του choraagia.gr)