Αγοράκι τραυματίστηκε στον Πλαταμώνα ενώ έπαιζε και μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη

Ένα 6χρονο παιδί τραυματίστηκε, ευτυχώς ελαφρά, το μεσημέρι του Σαββάτου στη μαρίνα του Πλαταμώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί έπαιζε στην ευρύτερη περιοχή και όταν επιχείρησε να ανέβει σε κολόνα φωτισμού, η κολόνα έπεσε με αποτέλεσμα να to χτυπήσει.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης και στη συνέχεια διεκομίσθη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Eίναι καλά στην υγεία του και δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο.

Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει η τοπική λιμενική αρχή. Στα σενάρια που εξετάζονται είναι η πιθανή φθορά ή ελλιπής συντήρηση της κολόνας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr