Αγορά αυτοκινήτου: Θετική η εικόνα του 2025 στη Θεσσαλία – Οι μάρκες που ξεχώρισαν

Αυξητικές τάσεις παρουσίασε η κυκλοφορία νέων οχημάτων στην Ελλάδα το 2025 κυρίως όσον αφορά τα αυτοκίνητα.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 258.136 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 243.796 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 5,9%.

Κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 18.341 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 14.815 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 23,8% .

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι πωλήσεις οχημάτων και στη Θεσσαλία το 2025.

Ειδικότερα τον Δεκέμβριο καταγράφεται αύξηση στις πωλήσεις νέων αυτοκινήτων καθώς ανήλθαν σε 229 έναντι 195 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Στην επίδοση του Δεκεμβρίου η Suzuki ξεχώρισε ταξινομώντας 32 αυτοκίνητα (με μερίδιο αγοράς 14%), ακολουθώντας αμέσως μετά η Τoyota με 26 ταξινομήσεις (11,4%) και η Dacia με 20 ταξινομήσεις (8,7%)

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr