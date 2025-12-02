Αγροτικά μπλόκα και Πέγκυ Ζήνα – η φτώχεια θέλει καλοπέραση



Τα δημοτικά θεάματα είναι ενταγμένα στη στρατηγική του Δήμου Λαρισαίων, το τονίζει άλλωστε με κάθε ευκαιρία και ο δήμαρχος στο δημοτικό συμβούλιο, ειδικά όταν η αντιπολίτευση προσπαθεί να θαμπώσει τη γιορτή ζητώντας να μάθει που θα φτάσει ο λογαριασμός για τους Λαρισαίους.

Τα θεάματα είναι ένα είδος παυσίπονου στην σκληρή καθημερινότητα των πολιτών, ειδικά όταν o άρτος μειώνεται. Ο Μπέος εδώ και χρόνια το κάνει καλύτερα απ΄ όλους. Μπορεί να μην μετέτρεψε τον Βόλο σε Μονακό αλλά η λάμψη είναι ευπρόσδεκτη, ας προέρχεται και από λαμπιόνια.

Η Λάρισα τον ακολουθεί κατά πόδας, από τον Σάκη Ρουβά στην Πέγκυ Ζήνα και πάει λέγοντας. Ο λαός τραγούδι θέλει, φτάνουν τα προβλήματα. Μπορεί να το πιστέψουν και οι αγρότες που ξεροσταλιάζουν στην εθνική οδό, οι οποίοι χθες έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας χάζευαν στην πλατεία το σκηνικό του Δήμου για την Ζήνα. Ο δήμαρχος θα μπορούσε να κάνει τη συναυλία στα μπλόκα, άλλωστε δηλώνει αλληλέγγυος στον αγώνα τους. Μια βραδιά με την Πέγκυ ανάμεσα στα τρακτέρ. Καθόλου άσχημα.

Η Πέγκυ τραγούδησε στην πλατεία, ο κόσμος μαζεύτηκε, το δένδρο άναψε. «Η Λάρισα είναι μια πόλη που γιορτάζει, μια πόλη που χαίρεται» αναφώνησε ο δήμαρχος. Να το πούμε και στους αγρότες.



Κώστας Τόλης, Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (kosmoslarissa.gr)