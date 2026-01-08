Αγροτικά μπλόκα: Oι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε.

Σε τροποποίηση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον Αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. και στις σήραγγες των Τεμπών, προχωρά η Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Στην απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας αναφέρονται τα εξής:

Διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, για σήμερα Πέμπτη (08-01-2026) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, όλων των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, των φορτηγών και των λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι το νοτιότερο άκρο του Ανισόπεδου Κόμβου Πλαταμώνα (Χ/Θ 400+265) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, από ώρες: .

11:15΄ στον Α/Κ Πλατυκάμπου έως Σήραγγα Τ1 και

12:00΄ στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς στο ύψος της Δ/σης Πυργετού

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων, θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στην Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης –Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας –Κοζάνης και της Εθνικής Οδού Ελασσόνας-Δεσκάτης, θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό στο ύψος των Γρεβενών.

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, μικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων, θα κατευθύνονται στον Κυκλικό Κόμβο Αγίου Γεωργίου επί της Λεωφόρου Καραμανλή, όπου μετά το πέρας αυτής, θα συνεχίζουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών –Θεσσαλονίκης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα κατευθύνονται στο Δυτικό Παράδρομο του Π.Α.Θ.Ε. και στη συνέχεια στην Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού –Λεπτοκαρυάς, όπου θα κατευθύνονται στην Επ. Οδό Ράψανης Επαρχιακή Οδό Γυρτώνης –Τυρνάβου και μέσω της Εθνικής Οδού Λάρισας –Κοζάνης θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στο Κλειδί Ημαθίας και μέσω της Εγνατίας Οδού θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Κοζάνης -Λάρισας θα συνεχίζουν στην Επαρχιακή Οδό Τυρνάβου-Γυρτώνης και στο ύψος του Α/Κ Γυρτώνης θα εισέλθουν στην Π.Ε.Ο. Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα κατευθύνονται στην Λεωφόρο Καραμανλή όπου στο ύψος Κυκλικού Κόμβου του Αγίου Γεωργίου θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λάρισας- Βόλου.

Οι λοιπές αναφερόμενες στην ανωτέρω δ΄ σχετική Απόφαση, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από

τους Α/Κ Κιλελέρ, Α/Κ Βελεστίνου έως Α/Κ Πλατυκάμπου, εξακολουθούν να ισχύουν