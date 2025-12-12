Αγροτικά φωτοβολταϊκά σε γη χαμηλής παραγωγικότητας – 10 MW θα πάρει ο θεσσαλικός κάμπος

Η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα νομοσχέδιο για ενεργειακά θέματα εντός του οποίου περιέχονται και διατάξεις για τη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων από αγρότες. Ρεύμα που θα μπορούνε να το πουλάνε.

Ωστόσο, οι γνωρίζοντες το τοπίο της ηλεκτροπαραγωγής το θεωρούν ήδη ανεφάρμοστο. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, σε κάθε περιφέρεια αντιστοιχούν 10 MW, επομένως αυτά αναλογούν και στους τέσσερις νομούς του θεσσαλικού κάμπου συνολικά. Όμως τα φωτοβολταϊκά δύναται να στηθούν μόνο σε γη χαμηλής παραγωγικότητας και με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά ώστε από κάτω να υπάρχει καλλιέργεια η οποία θα είναι συνεχής – τουλάχιστον για δέκα χρόνια.

Επιπλέον, σε κάθε χωράφι ο φωτοβολταϊκός σταθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής του έκτασης. Άρα για ένα στοιχειώδες πάρκο απαιτείται αγροτεμάχιο τουλάχιστον 30 στρεμμάτων. Πού όμως; Όχι εκεί που κάποιος έχει εγκατεστημένη καλλιέργεια, αλλά οπουδήποτε βρει γη χαμηλής παραγωγικότητας. Δηλαδή σε κάτι πλαγιές, ή σε περιοχές όπου έχουν …φυτρώσει πέτρες.

Θέλετε κι άλλο; Κάθε αγρότης οφείλει να προσκομίσει μια εγγυητική επιστολή 20.000 ευρώ, δεκαετούς διάρκειας, όταν σήμερα οι μισοί στον κάμπο δεν μπορούν να περάσουν ούτε έξω από τράπεζα…

Ποιος το σκέφτηκε όλο αυτό;..

Εφ. ΚΟΣΜΟΣ (Κώστας Τόλης, από τη στήλη Kampos Land)