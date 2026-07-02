Αγροτικές πληρωμές: Νέο καθεστώς ελέγχων από την ΑΑΔΕ πριν μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς

Τον απολογισμό του πρώτου κύκλου πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων και τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας παρουσίασαν, σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής.

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων επισημάνθηκε ότι ο προγραμματισμός του πρώτου εξαμήνου του 2026 όχι μόνο τηρήθηκε αλλά και ξεπεράστηκε.

Ειδικότερα, για τις ενισχύσεις του Πυλώνα Ι είχαν προγραμματιστεί πληρωμές ύψους 701,3 εκατ. ευρώ, ενώ τελικά καταβλήθηκαν 802,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 101,2 εκατ. ευρώ περισσότερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Συνολικά, οι πληρωμές του πρώτου εξαμήνου ανήλθαν σε 1,126 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 1,060 δισ. ευρώ, γεγονός που, όπως τονίστηκε, επιβεβαιώνει ότι ο σχεδιασμός όχι μόνο υλοποιήθηκε αλλά υπερκαλύφθηκε.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αλλαγή φιλοσοφίας που εφαρμόζεται πλέον στις αγροτικές ενισχύσεις, με βασικό γνώμονα τη νομιμότητα, τη δικαιοσύνη και την προστασία των πραγματικών δικαιούχων.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει πλήρη αξιοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού, με συνεχείς και στοχευμένους ελέγχους, ώστε να ολοκληρώνονται εγκαίρως οι διοικητικές και διασταυρωτικές διαδικασίες. Στόχος είναι να ταυτοποιούνται νωρίς οι πραγματικοί δικαιούχοι και οι επιλέξιμες εκτάσεις, να απομακρύνονται οι μη επιλέξιμες περιπτώσεις πριν από τον υπολογισμό των πληρωμών και να αποτυπώνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια οι δημοσιονομικές ανάγκες ανά παρέμβαση.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι εντός Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει το ΟΣΔΕ για ορισμένες τελικές διορθώσεις, ενώ τις 15 Ιουλίου θα έχει λειτουργήσει το νέο σύστημα. Όπως τονίστηκε η νέα αίτηση θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα προσυμπληρωμένα δεδομένα και μάλιστα όσοι παραγωγοί υποβάλουν την αίτησή του έως το τέλος Αυγούστου, η προκαταβολή της πληρωμής των ενισχύσεων προγραμματίζεται έως τον Οκτώβριο, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να πληρωθούν έως το τέλος Νοεμβρίου. Από την επόμενη χρονιά, η αίτηση προγραμματίζεται να ανοίγει τον Μάρτιο.

kosmoslarissa.gr