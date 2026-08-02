Αγροτική οδοποιία: Εντάχθηκαν 20 έργα, ύψους 10,8 εκατ. ευρώ στους δήμους της Λάρισας

Tο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε διαδικασία ένταξης 446 έργων αγροτικής οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 242 εκατ. ευρώ, που θα υλοποιηθούν σε 141 δήμους και στις 13 περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-1.2 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Σημειώνεται πως οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ασφαλέστερη και ευκολότερη μετακίνηση γεωργών, κτηνοτρόφων και αγροτικών μηχανημάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Παράλληλα, αναμένεται να συμβάλουν στη μείωση του χρόνου και του κόστους πρόσβασης στις εκμεταλλεύσεις, αλλά και στη δημιουργία πιο ανθεκτικών υποδομών απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στους δήμους του νομού Λάρισας θα υλοποιηθούν 20 έργα συνολικού προϋπολογισμού 10,8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά οι δήμοι και τα έργα που θα πραγματοποιηθούν στο νομό Λάρισας:

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΑΦΟΥ 500.000 ΕΥΡΏ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 1.000.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΤΣΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ-ΚΑΣΤΡΙΟΥ 500.000 ΕΥΡΏ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ 500.000 ΕΥΡΏ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗ ΚΡΑΝΙΑ 383.900 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ 460.000 ΕΥΡΏ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΜΕΝΙΚΟ 495.900 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΘΙΟ 500.000 ΕΥΡΏ

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΕΛΕΡ

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΑΧΙΛΛΕΙΟ ΕΩΣ ΜΕΛΙΑ 1.000.000 ΕΥΡΏ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΔΡΑΣ 500.000 ΕΥΡΏ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ 4Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΙΟΥ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΛΑΝΗΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΛΑΤΕΙΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ – ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΠΑΠΟΥΛΙΟΥ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΡΑΜΑΝΙΑ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 500.000 ΕΥΡΩ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΣΣΑΣ 500.000 ΕΥΡΩ

ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΑ 500.000 ΕΥΡΩ

Τάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr