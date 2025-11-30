Αγροτικό μπλόκο στη Νίκαια – μέσω Πλατυκάμπου και οδού Βόλου η κυκλοφορία

Το πρώτο μεγάλο μπλόκο των αγροτών στη Θεσσαλία στήθηκε ήδη σήμερα το μεσημέρι στην εθνική οδό Αθήνας–Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Νίκαιας.

Στον κόμβο της Νίκαιας οι αγρότες παρέταξαν τα τρακτέρ τους με τη συμμετοχή να είναι μεγάλη καθώς στο σημείο συρρέουν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Νωρίτερα είχαμε και τις πρώτες αψυμαχίες καθώς ένταση προκλήθηκε όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική οδό στο ύψος του Πλατύκαμπου. Λίγο μετά την προσέλευση των τρακτέρ στο σημείο, η ατμόσφαιρα έγινε ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς σημειώθηκαν διαπληκτισμοί μεταξύ αγροτών και δυνάμεων των ΜΑΤ. Οι αγρότες ζητούσαν επίμονα να μετακινηθεί η αστυνομική κλούβα που είχε τοποθετηθεί κάθετα στο οδόστρωμα, εμποδίζοντας τη διέλευση και φράζοντας τον δρόμο.

Παράλληλα, τρακτέρ έκλεισαν τον Ε65 στην Καρδίτσα, ενώ νέο μπλόκο αναμένεται να στηθεί στον κόμβο Μεγαλοχωρίου στα Τρίκαλα.

Ωστόσο δεν θα γίνει διακοπή της κυκλοφορίας, αλλά θα υπάρχει διέξοδος απο παρακαμτήριους, καθώς όπως τονίζουν οι συνδικαλιστές δε θέλουν να τεθούν αντιμέτωποι με άλλες κοινωνικές ομάδες.

Πως ρυθμίζεται η κυκλοφορία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:00΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ και με κατεύθυνση προς την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας, αλλά θα συνεχίζουν και θα εξέρχονται του ΠΑΘΕ στον κόμβο του Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

(α) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ με κατεύθυνση την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας αλλά η έξοδος θα πραγματοποιείται στον κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.).

(β) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λάρισα – Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και μέσω του κόμβου Πλατυκάμπου (Χ.Θ.352+918 Π.Α.Θ.Ε.), θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

