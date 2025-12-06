Αγρότες έστησαν μπλόκο και στην εθνικό οδό πριν τον Βόλο

Περίπου 250 τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα παρατάχθηκαν κάθετα στο οδόστρωμα, μπλοκάροντας πλήρως την κυκλοφορία των οχημάτων, με αποτέλεσμα οδηγοί να αναγκαστούν σε εκτετατές παρακάμψεις από παράδρομους. Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αποφυγή εντάσεων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους, διεκδικώντας μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλαγές στο ασφαλιστικό και φορολογικό πλαίσιο, καθώς και ουσιαστικές αποζημιώσεις για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Δεν πάει άλλο. Ζητάμε τα αυτονόητα για να μείνουμε στα χωριά μας και στα χωράφια μας», τονίζουν εκπρόσωποι των αγροτών, προαναγγέλλοντας συνέχιση και εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων τις επόμενες ημέρες, ακόμη και με συμμετοχή στον μεγάλο κόμβο της Νίκαιας.

Ο αποκλεισμός της ΠΑΘΕ αναμένεται να παραμείνει για αρκετές μέρες, με τους αγρότες να καλούν την κυβέρνηση σε άμεσο διάλογο και λύσεις στα προβλήματά τους.

Δείτε φωτογραφίες από το thenewspaper.gr