Αγρότες: Ο χάρτης αποφυγής των μπλόκων – Οι νέες συστάσεις από την ΕΛΑΣ

Στοχευμένα και προσωρινά κυκλοφοριακά μέτρα στο εθνικό οδικό δίκτυο εξακολουθούν να εφαρμόζονται, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε διάφορα σημεία της επικράτειας, υπενθυμίζει η Ελληνική Αστυνομία.

Επισημαίνεται από την αστυνομία ότι, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που λαμβάνονται από τις δυνάμεις της Τροχαίας είναι άμεσα συνδεδεμένες με την παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος και αποσκοπούν στην αποτροπή επικίνδυνων καταστάσεων και σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Τα μέτρα αυτά κρίνονται αναγκαία για τη διαχείριση αντικειμενικά επικίνδυνων συνθηκών κυκλοφορίας, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυθαίρετους αποκλεισμούς οδών.

Ενόψει της αυξημένης επιστροφής εκδρομέων η οποία αναμένεται κατά το Σαββατοκύριακο, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους οδηγούς να προγραμματίζουν τη μετακίνησή τους με τρόπο που να αποφεύγεται η ταυτόχρονη μαζική επιστροφή, εξετάζοντας, όπου είναι εφικτό, το ενδεχόμενο σταδιακής ή χρονικά μετατοπισμένης επιστροφής.

Παράλληλα, οι εκδρομείς καλούνται να ενημερώνονται για τις ισχύουσες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και για τις προβλεπόμενες εναλλακτικές διαδρομές που εφαρμόζονται κατά περίπτωση.

Για την πληρέστερη και έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών, τα σημεία στα οποία εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και οι διαθέσιμες εναλλακτικές διαδρομές, επικαιροποιούνται διαρκώς και είναι διαθέσιμα σε ειδικό μπάνερ στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

