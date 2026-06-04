Πρώτη αγωγή κτηνοτρόφου κατά του Δημοσίου για την ευλογιά – αίτημα για αποζημιώσεις σε ζώα, ζωοτροφές και βιοπορισμό

Την πρώτη αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων κατέθεσε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βόλου κτηνοτρόφος από την περιοχή του Αλμυρού.

Στο επίκεντρο της διεκδίκησης βρίσκονται οι αποζημιώσεις για τα ζώα που χάθηκαν, το διαφυγόν εισόδημα, οι αποθηκευμένες ζωοτροφές και η ηθική βλάβη που υπέστη η οικογένεια του κτηνοτρόφου, η οποία, σύμφωνα με τους συνηγόρους της, έχασε τη βασική πηγή βιοπορισμού της χωρίς μέχρι σήμερα να έχει καταφέρει να επανασυστήσει το κοπάδι της.

«Πρόκειται για την πρώτη αγωγή κτηνοτρόφων που στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου για τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων», τόνισε από την πλευρά της η δικηγόρος κ. Πελαγία Χατζηκοσμά. Όπως ανέφερε, με την προσφυγή καταγγέλλονται παράνομες πράξεις και παραλείψεις των αρμόδιων οργάνων, ενώ αμφισβητείται και ο τρόπος υπολογισμού των αποζημιώσεων για τα ζώα που χάθηκαν.

Η ίδια έκανε λόγο για ελλιπείς, αυθαίρετους και εσφαλμένους υπολογισμούς της πραγματικής αξίας του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και για πλήρη απουσία πρόβλεψης σχετικά με τις ζωοτροφές που κατέστησαν άνευ χρησιμότητας μετά τον χαρακτηρισμό των εκμεταλλεύσεων ως μολυσμένων. Σύμφωνα με την κ. Χατζηκοσμά, στόχος της αγωγής είναι η αποκατάσταση της οικονομικής, ψυχολογικής και ηθικής ζημίας που υπέστησαν οι πληγέντες κτηνοτρόφοι εξαιτίας της κρατικής αδράνειας.

Σχετικά με το θέμα της ευλογιάς, ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, δικηγόρος κ. Βασίλης Κόκκαλης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης.

Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε καταστροφική τη διαχείριση της ευλογιάς τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στην αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών που υπέστησαν οι κτηνοτρόφοι, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επέδειξαν καθυστερήσεις και σοβαρές παραλείψεις. Όπως ανέφερε, η διοίκηση όφειλε να προχωρεί άμεσα στη θανάτωση των μολυσμένων ζώων και όχι, όπως συνέβη σε αρκετές περιπτώσεις, έπειτα από μία ή ακόμη και περισσότερες εβδομάδες, διάστημα κατά το οποίο καταγράφηκαν σημαντικές απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αγωγή επιδιώκει να αναγνωριστούν δικαστικά οι ευθύνες των κρατικών οργάνων για τις καθυστερήσεις αυτές, καθώς και για την αδυναμία αποζημίωσης των παραγωγών για το σύνολο της ζημιάς που υπέστησαν. Όπως εξήγησε, ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος της Μαγνησίας έχασε περίπου 100 ζώα, πολλά από τα οποία πέθαναν από την ασθένεια πριν ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες θανάτωσης, με αποτέλεσμα να μη συμπεριληφθούν στις αποζημιώσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ζήτημα των ζωοτροφών, υποστηρίζοντας ότι είναι αδιανόητο το κράτος να χαρακτηρίζει μία κτηνοτροφική μονάδα ως μολυσμένη και ταυτόχρονα να μην αποζημιώνει τις αποθηκευμένες ζωοτροφές που καθίστανται ουσιαστικά άχρηστες. Όπως τόνισε, η σχετική δαπάνη θα έπρεπε να καλύπτεται από το υφιστάμενο πλαίσιο αποζημιώσεων.

Με ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα ο Λαρισαίος βουλευτής περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί στον πρωτογενή τομέα, προειδοποιώντας ότι η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται σε οριακό σημείο. «Η κτηνοτροφία τελειώνει. Οι κτηνοτρόφοι εκπέμπουν πλέον σήμα επιβίωσης», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πολλοί παραγωγοί έχουν περάσει από τα όρια της οικονομικής δυσπραγίας στη φτώχεια.

Ο κ. Κόκκαλης χαρακτήρισε την υπόθεση «αγωγή – ορόσημο», καθώς, όπως είπε, η ελληνική Δικαιοσύνη καλείται να εξετάσει εάν τα αρμόδια όργανα του κράτους ενήργησαν εγκαίρως και αποτελεσματικά απέναντι στην επιδημία. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες προσφυγές από πληγέντες κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να δώσει λύσεις πριν οι παραγωγοί αναγκαστούν να αναζητήσουν δικαίωση στις δικαστικές αίθουσες.

kosmoslarissa.gr