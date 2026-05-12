Αγώνας δρόμου για τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία – Σοβαρός κίνδυνος να χαθούν κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης

Σε αγώνα δρόμου εξελίσσονται τα έργα αποκατάστασης των καταστροφών στη Θεσσαλία, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση λόγω των αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων που συνδέονται με τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Δεν είναι τυχαίο ότι ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας βρίσκεται διαρκώς στη Θεσσαλία το τελευταίο διάστημα, πραγματοποιώντας συνεχείς αυτοψίες και συσκέψεις για την πορεία των παρεμβάσεων σε δρόμους, γέφυρες, σιδηροδρομικά έργα και αντιπλημμυρικές υποδομές που επλήγησαν από τις θεομηνίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του kosmoslarissa.gr στο υπουργείο επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς από το συνολικό πακέτο έργων ύψους περίπου 900 εκατ. ευρώ, τα περίπου 400 εκατ. χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και επομένως θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ή να έχουν φτάσει σε συγκεκριμένο βαθμό υλοποίησης έως τα τέλη Ιουλίου, διαφορετικά υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας ευρωπαϊκών πόρων.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός κάλεσε στο γραφείο του τους επικεφαλής των τριών μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων που έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος των έργων στη Θεσσαλία — των ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ και AKTOR — ζητώντας επιτάχυνση των εργασιών και αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Στο υπουργείο φέρονται να γνωρίζουν πως οι επόμενες εβδομάδες είναι απολύτως κρίσιμες, καθώς αρκετά έργα βρίσκονται ακόμη σε φάση έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας, ενώ υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, ζητήματα αδειοδοτήσεων αλλά και πίεση λόγω των πολλών ταυτόχρονων παρεμβάσεων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Χρίστος Δήμας έχει αναλάβει προσωπικά την παρακολούθηση των έργων, πραγματοποιώντας συνεχείς επαφές τόσο με τις κατασκευαστικές εταιρείες όσο και με υπηρεσιακούς παράγοντες, περιφερειακές αρχές και τοπικούς φορείς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στο υπουργείο θεωρούν ότι η μέχρι στιγμής εικόνα είναι θετική και ότι ο υπουργός «τρέχει» αποτελεσματικά το χαρτοφυλάκιο, ωστόσο όλοι αναγνωρίζουν ότι το μεγάλο στοίχημα θα κριθεί στην πράξη μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Τα έργα αποκατάστασης θεωρούνται κομβικής σημασίας για τη Θεσσαλία, καθώς αφορούν περιοχές που υπέστησαν τεράστιες ζημιές από τις πλημμύρες και τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με βασικό στόχο την αποκατάσταση της οδικής και σιδηροδρομικής σύνδεσης αλλά και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών απέναντι σε νέα ακραία φαινόμενα.

Στην κυβέρνηση γνωρίζουν ότι τυχόν καθυστερήσεις ή απώλεια πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα προκαλούσαν σοβαρό πολιτικό και αναπτυξιακό πρόβλημα, γι’ αυτό και το επόμενο διάστημα αναμένεται ακόμη πιο στενή παρακολούθηση της πορείας των έργων σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Tάσος Πλέντζας kosmoslarissa.gr