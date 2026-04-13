Αδέξιος διαρρήκτης έφυγε άπραγος ξεχνώντας σε μπαλκόνι το τσαντάκι του

Υπάρχουν και κακοποιοί για τη σύλληψη των οποίων η αστυνομία δεν καταβάλει ιδιαίτερο κόπο να τους εντοπίσει. Έναν τέτοιο περιγράφει το δελτίο Τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρισας:

“Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 31χρονου ημεδαπού για απόπειρα κλοπής, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση των νομοθεσιών περί ναρκωτικών και περί όπλων.

Ειδικότερα, την 10-04-2026 στη Λάρισα, ο δράστης αποπειράθηκε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα οικίας ημεδαπού, χωρίς ωστόσο να ολοκληρώσει την πράξη του, προκαλώντας φθορές σε διάφορα αντικείμενα ενόσω παρέμενε στο μπαλκόνι (καρέκλες, γλάστρες κ.ά.).

Στον χώρο ανευρέθη τσαντάκι του προαναφερόμενου, μέσα στο οποίο, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένας αναδιπλούμενος σουγιάς και τρία ναρκωτικά δισκία”.

