Αδέσποτο σκυλί στον Παλαιό Παντελεήμονα επιτέθηκε σε περαστικό και του έσκισε το παντελόνι

Νέες καταγγελίες για επιθετικά αδέσποτα στον Πλαταμώνα και τον Παλαιό Παντελεήμονα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, μετά από περιστατικό επίθεσης σε βάρος άνδρα, ο οποίος ανάρτησε στο Facebook φωτογραφίες από τα τραύματά του.

Στις εικόνες διακρίνεται το σκισμένο παντελόνι του, καθώς και αμυχές στο πόδι, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δέχθηκε επίθεση από αδέσποτο σκύλο χθες, Σάββατο, στον Παλαιό Παντελεήμονα. Όπως αναφέρει στην ανάρτησή του, λίγη ώρα νωρίτερα επίθεση από το ίδιο ζώο είχε δεχθεί και μια νεαρή γυναίκα.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής συνεχίζουν να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την παρουσία αδέσποτων σκύλων που, σύμφωνα με καταγγελίες, εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά, προκαλώντας φόβο στην τοπική κοινωνία και στους τουρίστες.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr