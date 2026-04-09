Αδριανός Γολέμης: Ο Λαρισαίος γιατρός των αστροναυτών μιλά για το Artemis-I

Ο Έλληνας γιατρός των αστροναυτών (με καταγωγή από τη Λάρισα), κ. Αδριανός Γολέμης φωτίζει μέσα από ανάρτησή του, τη στενή σχέση της Ευρώπης με το πρόγραμμα Artemis και ειδικότερα με την αποστολή που άνοιξε τον δρόμο για τη νέα εποχή της σεληνιακής εξερεύνησης.

Με αφορμή τη συμμετοχή του στην ομάδα Space Medicine Team της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), περιγράφει τις στιγμές που έζησε από κοντά – από τον πύραυλο Artemis I και την κάψουλα Orion έως την επιστροφή αστροναυτών από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό – εξηγώντας παράλληλα πώς η ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και η διαστημική ιατρική συνδέονται άμεσα με ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα της NASA.

Δείτε αναλυτικά την ανάρτηση:

«Η εργασία για την ομάδα SpaceMedicineTeam της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA) είναι τόσο απαιτητική όσο και συναρπαστική! Σε κάθε περίπτωση, βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή:

Είχα την ευκαιρία να φωτογραφίσω τον πύραυλο Artemis-I και την κάψουλα Orion το 2022 – και τώρα είμαι ενθουσιασμένος που παρακολουθώ την ιστορική αποστολή του δίδυμου του γύρω από τη Σελήνη!

Ακόμη νωρίτερα, ήμουν εκεί όταν η αστροναύτης της NASA, Christina Koch, βγήκε από την κάψουλα Soyuz, έχοντας προσγειωθεί στο Καζακστάν μετά από την 6μηνη παραμονή της στον ISS το 2020. Είναι συναρπαστικό να παρακολουθώ το ταξίδι της ως πρώτη γυναίκα σε σεληνιακή τροχιά!

Το πρόγραμμα Artemis εξερευνά τη σελήνη, αλλά τα οφέλη επιστρέφουν στη Γη. Πέρα από την έρευνα και την εξερεύνηση βρίσκεται μια αναπτυσσόμενη οικονομία και εφαρμογές.

Για την Ευρώπη, το Artemis-II σημαίνει:

Οι Ευρωπαϊκές Μονάδες Υπηρεσιών (ESM), η «καρδιά» τροφοδοσίας και πρόωσης κάθε κάψουλας Orion, που κατασκευάστηκαν από την ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία στο πλαίσιο σύμβασης με την ESA.

Το εργαλείο EveryWear που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες για να ανταλλάσσουν εμπιστευτικά μηνύματα με γιατρούς και επιστήμονες στο έδαφος, να καταγράφουν τη φαρμακευτική τους αγωγή και να παρακολουθούν τη διατροφή τους . Έχει αναπτυχθεί από το MEDES – Ινστιτούτο Διαστημικής Ιατρικής και Φυσιολογίας για λογαριασμό της ESA.

Ερευνητικά φορτία όπως δοσομετρητές ακτινοβολίας του Γερμανικού Κέντρου Αεροδιαστημικής (DLR).

(DLR). Και πολλά άλλα!

Η εξερεύνηση του διαστήματος σημαίνει καινοτομία, γνώση και λύσεις που εφαρμόζονται στην καθημερινή μας ζωή. Τα χρόνια λειτουργίας του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού έχουν αποφέρει επιστημονική απόδοση περίπου 2.000 δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών και οικονομική απόδοση επένδυσης 3,8 φορές μεγαλύτερη.

Προχωράμε προς τα εμπρός προς τη Σελήνη, όχι μόνο από περιέργεια και επιθυμία για ανακάλυψη, αλλά και με τη σταθερή βεβαιότητα των οφελών που μας περιμένουν. Οφέλη για όλη την ανθρωπότητα».

ygeiamou.gr