ΑΕΛ – Πανσεραϊκός 1-0 : Τεράστιο τρίποντο για τους βυσσινί

Σε ένα ματς με εντάσεις, μονομαχίες και πολλά παράπονα η ΑΕΛ Novibet επικράτησε δύσκολα του Πανσερραϊκού με 1-0 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League και πήρε… ανάσα παραμονής.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε μετά και την παρέμβαση του VAR ο Σαγάλ στο 46′, δίνοντας ένα τεράστιο τρίποντο στους Θεσσαλούς.

Οι «βυσσινί» με τη νίκη αυτή… αναρριχήθηκαν στην 10η θέση της βαθμολογίας με 16 βαθμούς, ενώ τα «λιοντάρια» παρέμειναν στην… ουρά του πίνακα με μόλις 8 πόντους.

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός | Η μεγάλη ευκαιρία της ΑΕΛ!

Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο 31’, με τον Λύρατζη να σεντράρει από τα δεξιά και τον Ίβαν να επιχειρεί κεφαλιά στην καρδιά της περιοχής, την οποία μπλόκαρε εύκολα ο Αναγνωστόπουλος. Στο 39’, ο Ριέρα βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή των «βυσσινί», αλλά το τελείωμά του κατέληξε άουτ.

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός | Η κεφαλιά του Ίβαν, επέμβαση Αναγνωστόπουλου

Η ΑΕΛ Novibet συνέχισε να πιέζει και στο 40’, με σέντρα στην περιοχή και κεφαλιά του Γκαράτε, όπου η μπάλα πέρασε άουτ, εκμεταλλευόμενη την κακή έξοδο του Τσομπανίδη. Στο φινάλε του πρώτου μέρους, η ομάδα του Παντελίδη είχε δύο ακόμα σημαντικές στιγμές: στο 45+1’ με λόμπα του Ατανάσοφ που μάζεψε ο Τσομπανίδης και στο 45+3’, όπου ο γκολκίπερ των «λιονταριών» απέκρουσε εντυπωσιακά την καρφωτή κεφαλιά του Παντελάκη, κρατώντας το σκορ στο 0-0 πριν το ημίχρονο.

«Ομηρικές» μάχες σε επεισοδιακό ημίχρονο

Στο 46’, η ΑΕΛ φαινόταν να σκοράρει, με τον Σαγάλ να πιάνει κεφαλιά και τον Τσομπανίδη να χάνει προσωρινά τον έλεγχο, αλλά το γκολ αρχικά ακυρώθηκε και ελέγχθηκε από το VAR. Δύο λεπτά μετά (48’), ο διαιτητής επανεξέτασε τη φάση και τελικά το γκολ μετράει, δίνοντας το προβάδισμα στην ΑΕΛ.

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός | Σαγκάλ χρεώνεται με φάουλ στον Τσομπανίδη, εξέταση VAR και μετράει γκολ 1-0

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να απαντήσει στο 51’, με τον Καρέλη να βρίσκει τα δίχτυα, όμως η σημαία του βοηθού σημάδεψε οφσάιντ και το τέρμα δεν μέτρησε. Στο 53’, ο Ατανάσοφ επιχείρησε ένα άστοχο σουτ, χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στο 59’ οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι από χέρι του Ατανάσοφ, αλλά μετά από on-field review και χρήση VAR η απόφαση ακυρώθηκε και το πέναλτι δεν καταλογίστηκε.

Στις καθυστερήσεις ο Κοσονού έκανε ωραία κούρσα και δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από την εστία του Τσομπανίδη.

ΑΕΛ-Πανσερραϊκός | Σφύριγμα για πέναλτι στον Πανσερραικο, εξέταση VAR και ακύρωση απόφασης

Στο φινάλε, η ΑΕΛ είχε ακόμα δύο φάσεις για να «καθαρίσει» το ματς. Στο 80’ με άστοχο σουτ του Όλαφσον και στο 81’ με γκολ του Τεϊσέιρα, το οποίο όμως ακυρώθηκε ξανά για οφσάιντ, ενώ στο 90′ οι «βυσσινί» απείλησαν με σουτ του Μούργου, αλλά ο πορτιέρε του Πανσερραϊκού μπλόκαρε σταθερά.

ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός 1-0

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μάσον, Όλαφσον, Ηλιάδης, Παντελάκης (86′ Κοσονού), Φεριγκρά, Σουρλής, Ατανάσοφ (75′ Χατζηστραβός), Σαγάλ (86′ Πασάς), Γκαράτε (62′ Ναόρ), Τούπτα (86′ Μούργος).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Φέλτες, Ντε Μάρκο (79′ Μασκανάκης), Καλινιν, Ομεόνγκα, Δοϊρανλής (69′ Μπεν), Ριέρα (79′ Μπρουκς), Καρέλης, Ιβάν (54′ Τεϊσέιρα).

Θανάσης Μαργαρίτης, monobala.gr