ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1: Πικρή νίκη και υποβιβασμός για τους “βυσσινί”

Για την 9η και προτελευταία αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League, η ΑΕΛ Novibet υποδέχτηκε στην «AEL FC Arena» τον Ατρόμητο, με τους γηπεδούχους να παίρνουν τη νίκη με σκορ 2-1 αλλά παράλληλα να υποβιβάζονται στην Super League 2.

Η ομάδα του Τζιανλούκα Φέστα πήρε τη νίκη χάρη σε γκολ των Μασόν και Τούπτα από το πρώτο μέρος, πριν μειώσει ο Μπάκου για τους Περιστεριώτες, και αποχαιρετά την κατηγορία με ψηλά το κεφάλι, κάνοντας και την πρώτη τους νίκη στα playouts.

Το ματς

Η ΑΕΛ Νοvibet πήρε προβάδισμα νωρίς και συγκεκριμένα στο 13ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ του Μασόν. Η άμυνα του Ατρόμητου απέτυχε να απομακρύνει αποτελεσματικά την μπάλα από την περιοχή, εκείνη στρώθηκε στον Μασόν και ο μέσος των «βυσσινί» εξαπέλυσε δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να απαντήσει με κάποιες προσπάθειες όπως αυτή στο 28’, όταν ο Καραμάνης επιχείρησε μακρινό σουτ, όμως η προσπάθειά του πέρασε αρκετά έξω από την εστία.

Διπλασίασε τα τέρματα των «βυσσινί» ο Τούπτα

Στο 34’ η ΑΕΛ χτύπησε ξανά στην αντεπίθεση και διπλασίασε τα τέρματά της. Ο Σαγάλ έφυγε γρήγορα στην κόντρα, γύρισε ιδανικά την μπάλα στον Τούπτα και εκείνος σε κενή εστία δεν δυσκολεύτηκε να γράψει το 2-0.

Λίγο πριν την ανάπαυλα, στο 44’, ο Ατρόμητος άγγιξε το γκολ. Ο Τζοβάρας επιχείρησε εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι μέσα στην περιοχή, όμως ο Βενετικίδης πραγματοποίησε σπουδαία επέμβαση, κρατώντας το μηδέν για την ΑΕΛ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο Ατρόμητος κέρδισε πέναλτι, όταν ο Τζοβάρας μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε στο έδαφος έπειτα από επαφή με τον Μασόν. Ο Ζαμπαλάς υπέδειξε αρχικά την παράβαση, όμως μετά από εξέταση της φάσης στο VAR άλλαξε την απόφασή του και το πέναλτι ακυρώθηκε.

Η ΑΕΛ συνέχισε να απειλεί και στο 53’ έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ. Έπειτα από διαδοχικές κόντρες, η μπάλα στρώθηκε στον Μασόν, ο οποίος βγήκε απέναντι από τον Γκουγκεσασβίλι, όμως ο τερματοφύλακας του Ατρόμητου αντέδρασε έγκαιρα και απομάκρυνε.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Τούπτα έκανε όμορφη ατομική ενέργεια, συνέκλινε και εκτέλεσε, με τον Γκουγκεσασβίλι να μπλοκάρει σταθερά. Στο 60’ ο Σαγάλ δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αναγκάζοντας τον γκολκίπερ του Ατρόμητου σε εντυπωσιακή επέμβαση.

Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στο 62’, όταν ο Τσούμπερ επιχείρησε σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Βενετικίδης μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια.

Στο 75’ η ΑΕΛ έχασε ακόμη μία καλή ευκαιρία, με τον Τούπτα να σουτάρει από πλεονεκτική θέση και την μπάλα να περνάει άουτ.

Μείωσε ο Μπάκου στο τέλος

Ο Ατρόμητος κατάφερε να μειώσει στο 90’, εκμεταλλευόμενος σοβαρό λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ. Βενετικίδης και Ρόσιτς δεν συνεννοήθηκαν σωστά, με τον Μπάκου να γίνεται κάτοχος της μπάλας και να σκοράρει προ κενής εστίας για το τελικό 2-1.

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος 2-1

AEΛ Novibet (Τζιανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπατουμπινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Σαγκάλ, Τούπτα, Πασάς.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Γκουγκεσασβίλι, Ούρονεν, Μήτογλου, Τσακμάκης, Ουκάκι, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Τσαντίλας, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Τζοβάρας.

