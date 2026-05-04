ΑΕΛ Novibet: Ζητά με επιστολή σε ΕΠΟ και ΚΕΔ την συνομιλία του Φωτιά με το VAR

Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της δημοσιοποιεί την επιστολή που έστειλε στην ΕΠΟ και την ΚΕΔ διαμαρτυρόμενη για την διαιτησία του Φωτιά στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει το φίλαθλο κοινό για τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει θεσμικά, ως προς την αποσαφήνιση της χτεσινής σκανδαλώδους απόφασης του διαιτητή Φωτιά που έδωσε το ανύπαρκτο πέναλτι στον αγώνα Πανσεραϊκός-ΑΕΛ υπέρ της γηπεδούχου και όχι μόνο, δημοσιοποιώντας όπως οφείλει την επιστολή που απέστειλε σήμερα με αποδέκτες την ΕΠΟ και την ΚΕΔ.

Θα επανατοποθετηθούμε για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, αμέσως μόλις ενημερωθούμε αρμοδίως. Προκαταβολικά θα αναφέρουμε ότι η αναλυτική ενημέρωση των αρμοδίων για το επίμαχο θέμα, αποτελεί βασική υποχρέωση τους».

Η επιστολή της ΑΕΛ Novibet σε ΕΠΟ και ΚΕΔ

kosmoslarissa.gr (με πληροιφορίες απο gazzeta.gr)