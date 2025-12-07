ΑΕΛ Novibet -Παναθηναϊκός το απόγευμα και …ο θεός βοηθός

Με ένα μεγάλο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στις 5:30 σήμερα το απόγευμα στο AEL FC ARENA, συνεχίζεται η μάχη επιβίωσης της ΑΕΛ στην Super League 1.

Η παρουσία του κόσμου θα αποτελέσει καταλυτικό παράγοντα. Παρά τη δύσκολη βαθμολογική θέση, το φίλαθλο κοινό της Λάρισας έχει αποδείξει ότι γνωρίζει να στηρίζει την ομάδα του, ειδικά στα παιχνίδια όπου το κίνητρο και η ανάγκη υπερβαίνουν τη βαθμολογία.

Ο Στέλιος Μαλεζάς δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των τιμωρημένων Σάββα Μούργου και Επαμεινώνδα Παντελάκη. Οι 23 παίκτες που έχει στην αποστολή είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Δεληγιαννίδης, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Παυλής, Σαγάλ, Τούπτα, Γιούσης, Βινιάτο, Πασάς, και Γκαράτε.

kosmoslarissa.gr