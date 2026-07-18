Αερολέσχη Λάρισας: Η μεγαλύτερη της χώρας με 200 μέλη και μισό αιώνα στους ελληνικούς αιθέρες

Λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Λάρισας, στο Πεδίο Τερψιθέας, λειτουργεί μία από τις σημαντικότερες αεραθλητικές κυψέλες της Ελλάδας. Η Αερολέσχη Λάρισας, που συμπληρώνει φέτος μισό αιώνα ζωής, δεν αποτελεί μόνο σημείο συνάντησης των φίλων της αεροπορίας, αλλά και ένα εκπαιδευτικό κέντρο που έχει αναδείξει χειριστές υπερελαφρών αεροσκαφών από ολόκληρη τη χώρα.

Η Αερολέσχη Λάρισας ιδρύθηκε το 1975 και συγκαταλέγεται στους παλαιότερους αεραθλητικούς συλλόγους της Ελλάδας. Είναι μέλος της Ελληνικής Αεραθλητικής Ομοσπονδίας (ΕΛΑΟ) και έχει τιμηθεί δύο φορές, το 1990 και το 2012, από την Παγκόσμια Αεραθλητική Ομοσπονδία (FAI) με το FAI Group Diploma of Honour, μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στον χώρο του αεραθλητισμού.

Αρχικά οι δραστηριότητές της φιλοξενούνταν στις εγκαταστάσεις της 110 Πτέρυγας Μάχης, ενώ από το 1996 η πτητική της βάση μεταφέρθηκε στο Πεδίο Τερψιθέας, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα σε έναν πλήρως οργανωμένο χώρο με διάδρομο προσγειώσεων και απογειώσεων για υπερελαφρά αεροσκάφη και υποδομές αερομοντελισμού.

Η Αερολέσχη αριθμεί περίπου 200 μέλη και περίπου 40 ενεργούς χειριστές, γεγονός που την καθιστά τη μεγαλύτερη αερολέσχη της χώρας σε αριθμό μελών και πτητικής δραστηριότητας.

Σήμερα δραστηριοποιείται σε δύο βασικούς τομείς:

Υπερελαφρές Πτητικές Αεραθλητικές Μηχανές (ΥΠΑΜ)

Αερομοντελισμό

Παράλληλα διοργανώνει αεραθλητικές εκδηλώσεις, επιδείξεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και συμμετέχει σε πανελλήνιους αγώνες.

Η Αερολέσχη διαθέτει τρία ιδιόκτητα υπερελαφρά εκπαιδευτικά αεροσκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο για την εκπαίδευση όσο και από τα πιστοποιημένα μέλη της μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Εκτός από τα αεροσκάφη της Αερολέσχης, στο Πεδίο Τερψιθέας σταθμεύουν και ιδιωτικά υπερελαφρά αεροσκάφη που ανήκουν σε μέλη ή επισκέπτες.

H συμβολή της στην αεροπορική παιδεία

Σε αντίθεση με τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, το Πεδίο Τερψιθέας λειτουργεί ως αεροδρόμιο γενικής αεροπορίας και υπερελαφρών αεροσκαφών.

Τα υπερελαφρά αεροσκάφη δεν επιβαρύνονται με τα υψηλά τέλη προσγείωσης που ισχύουν στα διεθνή αεροδρόμια. Οι ιδιοκτήτες καταβάλλουν κυρίως:

την ετήσια συνδρομή τους στην Αερολέσχη,

τα έξοδα καυσίμων,

τη συντήρηση του αεροσκάφους,

την υποχρεωτική ασφάλιση,

καθώς και τυχόν τέλη χρήσης όταν επιχειρούν σε οργανωμένα κρατικά αεροδρόμια ή άλλες αεροπορικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Δεν προβλέπεται πάγιο τέλος ανά πτήση στο Πεδίο Τερψιθέας αντίστοιχο με εκείνο των εμπορικών αεροδρομίων.

Η Αερολέσχη Λάρισας δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους θέλουν να γίνουν πιλότοι.

Διοργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων, αεραθλητικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις αεροσκαφών και ενημερωτικές δράσεις για νέους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τον κόσμο της αεροπορίας.

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα γνωριμίας με την εμπειρία της πτήσης, κατόπιν συνεννόησης, σε επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον χώρο της γενικής αεροπορίας.

Σε μια πόλη με βαθιές αεροπορικές ρίζες, λόγω της παρουσίας της 110 Πτέρυγας Μάχης και του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, η Αερολέσχη Λάρισας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς διάδοσης της αεροπορικής παιδείας.

Με εκατοντάδες μέλη, δεκάδες εκπαιδευμένους χειριστές και πενήντα χρόνια συνεχούς παρουσίας, συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική γενική αεροπορία και τον αεραθλητισμό, αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για την πτήση παραμένει ζωντανή και εξελίσσεται στη Λάρισα.

Τάσος Πλέντζας, kosmoslarissa.gr