Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη με διπλή γραμμή από τον… Αύγουστο – Δεν θα δοθεί καμία παράταση

Τις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις στους τομείς των μεταφορών και της οδικής ασφάλειας παρουσίασε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Στην τοποθέτησή του, υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας.

Μεγάλο μέρος των ανακοινώσεων επικεντρώθηκε στην πλήρη αποκατάσταση του σιδηροδρομικού δικτύου και την ενσωμάτωση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου. Επιπλέον, γνωστοποιήθηκαν οι επερχόμενες νομοθετικές αλλαγές για τη χρήση ελαφρών προσωπικών οχημάτων και τη μίσθωση τουριστικών μέσων.

Το χρονοδιάγραμμα έργων και τα συστήματα ασφαλείας στον σιδηρόδρομο

Η πορεία των εργασιών στη σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη εξελίσσεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών που τέθηκαν μετά τις καταστροφές. Το σχετικό έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Αύγουστο, χωρίς να έχει δοθεί καμία παράταση.

Οι βασικές παρεμβάσεις στον σιδηροδρομικό άξονα περιλαμβάνουν τα εξής:

Την πλήρη εγκατάσταση των συστημάτων ασφαλείας και τη λειτουργία διπλής γραμμής έως το τέλος του καλοκαιριού.

Την κατασκευή 23 νέων τρένων από την εταιρεία Alstom.

Την έναρξη των εργασιών ανακαίνισης στους κεντρικούς σταθμούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης εντός τριών μηνών.

Στον τομέα του ελέγχου, εισάγεται η δυνατότητα ζωντανής παρακολούθησης της πορείας και της ταχύτητας των συρμών από τους χρήστες. Παράλληλα, επιστρατεύεται η τεχνητή νοημοσύνη για τη μετατροπή των ηχητικών επικοινωνιών του προσωπικού σε κείμενο. Η εφαρμογή αυτή θα ελέγχει την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων εργασίας.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ertnews.gr)