Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη: Πλήρως λειτουργικός σιδηρόδρομος το καλοκαίρι του 2026 

Νέα δέσμευση από τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, πως το καλοκαίρι του 2026 θα λειτουργήσει κανονικά ο σιδηρόδρομος Αθήνας – Λάρισας – Θεσσαλονίκης, με όλα τα συστήματα ασφαλείας.

H ανακοίνωση από τον αναπληρωτή υπουργό πραγματοποιηθήκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», που διοργανώνει το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα.

Ο ίδιος ανακοίνωσε επίσης ότι στο τέλος του 2026 θα γίνουν για πρώτη φορά μακροχρόνιες συμβάσεις συντήρησης (service level agreements) για μεγάλα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου, για παράδειγμα ενιαίο τμήμα το Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

«Η χώρα μας πρέπει να σταματήσει να λειτουργεί με μπαλώματα. Το 2026 θα είναι η τελευταία χρονιά, που θα έχουμε αποσπασματικές συμβάσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης τόνισε πως το σχέδιο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο συγκεντρώνεται στο τρίπτυχο «νέα υποδομή – νέα τρένα – νέοι σταθμοί», ενώ ενημέρωσε πως σε αυτό το πλαίσιο θα γίνουν σε δύο φάσεις οι αναβαθμίσεις των δύο κεντρικών σιδηροδρομικών σταθμών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αρχικά με μια πρώτη ανακαίνιση ώστε να αποκτήσουν μια αξιοπρεπή εικόνα.

Στη συνέχεια, θα ξεκινήσει η επέκταση των δύο σταθμών, μέσω συνεργειών, προκειμένου να αποτελέσουν νέα τοπόσημα για τις δύο πόλεις.

Μιλώντας για τα νέα τρένα, ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε ότι στην επαναδιαπραγμάτευση με τη Ηellenic Train έχει τεθεί ρήτρα, ώστε εάν δεν υλοποιηθεί η δέσμευση για επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ σε 23 καινούργια τρένα ως το 2027, τότε «το δημόσιο αποκτά για πρώτη φορά το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να τη σπάσει».

