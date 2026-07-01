Ακαδημία στελεχών στο δημόσιο – Αλλαγές στην εκπαίδευση και επιμορφωση των δημοσίων υπαλλήλων

Σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών με νέο νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και η καλύτερη προετοιμασία των στελεχών του Δημοσίου για τις σύγχρονες ανάγκες της διοίκησης.

Μεταξύ των βασικών αλλαγών προβλέπεται η εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, με νέο σύστημα αξιολόγησης, η μετατροπή του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης σε Ακαδημία Επαγγελματικής Ανάπτυξης για συνεχή κατάρτιση των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η ίδρυση Ακαδημίας Ηγεσίας για την εκπαίδευση ανώτερων στελεχών σε θέματα διοίκησης, στρατηγικού σχεδιασμού και ηγεσίας.

Παράλληλα, το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης αναβαθμίζεται σε Εργαστήριο Πολιτικής Καινοτομίας, με στόχο την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης μέσω έρευνας και διεθνών καλών πρακτικών, ενώ στο πρόγραμμα σπουδών εντάσσονται νέα αντικείμενα, όπως η ψηφιακή διακυβέρνηση, η τεχνητή νοημοσύνη και η ανάλυση δεδομένων.

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