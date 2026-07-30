Ακρίβεια και εισοδήματα «ψαλιδίζουν» τις διακοπές των Ελλήνων – Ανθεκτικός ο τουρισμός στη Θεσσαλία με αιχμή Σποράδες και Όλυμπο

Η συνεχιζόμενη ακρίβεια και η πίεση στα οικογενειακά εισοδήματα εξακολουθούν να περιορίζουν τη δυνατότητα των Ελλήνων να κάνουν διακοπές, την ώρα που οι τουριστικοί προορισμοί της Θεσσαλίας καταγράφουν μια ακόμη ιδιαίτερα δυναμική θερινή περίοδο, κυρίως χάρη στους επισκέπτες από το εξωτερικό αλλά και στους ταξιδιώτες που επιλέγουν οικονομικότερες λύσεις για τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 είναι αποκαλυπτικά. Σχεδόν τρεις στους δέκα Ευρωπαίους (27,5%) δήλωσαν ότι δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να πραγματοποιήσουν διακοπές διάρκειας μίας εβδομάδας μακριά από το σπίτι τους. Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης, καθώς το 46,6% των πολιτών αδυνατούσε να καλύψει το κόστος μιας εβδομαδιαίας απόδρασης, ποσοστό που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Ρουμανία (61,4%).

Αντίστοιχη είναι και η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τα οποία σχεδόν έξι στους δέκα Έλληνες δεν πραγματοποιούν ταξίδια κυρίως για οικονομικούς λόγους. Όσοι τελικά ταξιδεύουν επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουν το κόστος διαμονής, καθώς περισσότερο από το 52% των προσωπικών ταξιδιών πραγματοποιείται σε ιδιόκτητα εξοχικά ή με φιλοξενία από συγγενείς και φίλους. Παράλληλα, έρευνα του ΙΕΛΚΑ δείχνει ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν σχεδίαζε φέτος να κάνει καλοκαιρινές διακοπές, ενώ όσοι ταξιδεύουν επιλέγουν κυρίως ολιγοήμερες αποδράσεις τεσσάρων έως επτά ημερών.

Παρά τη συγκρατημένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων, η εικόνα στους τουριστικούς προορισμούς της Θεσσαλίας παραμένει θετική. Οι Σποράδες, με τη Σκιάθο να πρωταγωνιστεί και τη Σκόπελο και την Αλόννησο να ακολουθούν, κινούνται σε υψηλά επίπεδα πληρότητας κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου, με σημαντική συμβολή των επισκεπτών από τη Βρετανία, την Ιταλία, τη Γερμανία και τα Βαλκάνια. Αυξημένη είναι η κίνηση και στις ακτές της Λάρισας και της Μαγνησίας, όπου πολλοί Θεσσαλοί και επισκέπτες από τη Βόρεια Ελλάδα επιλέγουν μονοήμερες ή ολιγοήμερες αποδράσεις.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στον ορεινό όγκο της Θεσσαλίας. Η περιοχή του Ολύμπου, με επίκεντρο το Λιτόχωρο και τα ορειβατικά μονοπάτια, προσελκύει αυξημένο αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ανοδική είναι η επισκεψιμότητα και στα Μετέωρα, την Καλαμπάκα και την Πύλη Τρικάλων, όπου οι επιχειρήσεις του τουρισμού καταγράφουν αυξημένη ζήτηση, ιδιαίτερα τα Σαββατοκύριακα.

Οι επαγγελματίες του τουρισμού επισημαίνουν πάντως ότι, παρά την ικανοποιητική επισκεψιμότητα, η μέση κατά κεφαλήν δαπάνη παραμένει συγκρατημένη. Οι περισσότεροι επισκέπτες εμφανίζονται πιο προσεκτικοί στις καταναλωτικές τους επιλογές, περιορίζοντας τις ημέρες διαμονής ή τις δαπάνες για εστίαση και ψυχαγωγία, γεγονός που αποδίδεται στη γενικότερη οικονομική πίεση που επικρατεί σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη νέα πραγματικότητα του ελληνικού τουρισμού: οι δημοφιλείς προορισμοί εξακολουθούν να προσελκύουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών, όμως η ακρίβεια μεταβάλλει τις συνήθειες των ταξιδιωτών, οι οποίοι αναζητούν οικονομικότερες λύσεις και περιορίζουν τη διάρκεια των διακοπών τους.

Γιώργος Δεληχάς, kosmoslarissa.gr