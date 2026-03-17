Ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλίας με την Μυτιλήνη και τη Χίο 35 χρόνια μετά

Την επαναλειτουργία –35 χρόνια μετά– της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Βόλου – Μυτιλήνης – Χίου από τα μέσα Ιουνίου 2026 δρομολογούν οι Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια των δύο περιοχών. Στόχος είναι η έναρξη των δρομολογίων τον Ιούνιο, με πιλοτική λειτουργία από 15 Ιουνίου έως 15 Σεπτεμβρίου, δύο φορές την εβδομάδα.

Το θέμα συζητήθηκε σε συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπό τον συντονισμό του περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη, χθες Δευτέρα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας και του Περιφερειακού Επιμελητηρίου Θεσσαλίας, Χρήστος Γιακουβής, έκανε λόγο για «ξεκάθαρο σχέδιο δημιουργίας δρόμου επικοινωνίας μεταξύ των δύο περιοχών», τονίζοντας ότι στόχος είναι «η προώθηση των τοπικών προϊόντων αλλά και η διευκόλυνση των πολιτών στις μετακινήσεις τους».

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Προγραμματισμού Στρατή Κυρατζή, έχουν ξεπεραστεί τα χρηματοδοτικά εμπόδια έπειτα από επαφές με τα υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονομικών και «αναμένεται υπουργική απόφαση για τη μεταφορά των κονδυλίων, ώστε να προκηρυχθεί ο διαγωνισμός τις επόμενες εβδομάδες». Το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της προκήρυξης μειοδοτικού διαγωνισμού για τη σύνδεση του Βόλου με Μυτιλήνη και Χίο, με δυνατότητα ενδιάμεσης προσέγγισης στη Σκιάθο, μέσω σύμβασης δημόσιας υπηρεσίας.

Οι δύο Περιφέρειες έχουν αποφασίσει να χρηματοδοτήσουν τη γραμμή με 2 εκατ. ευρώ συνολικά (1 εκατ. από κάθε πλευρά), προκειμένου να λειτουργήσει δοκιμαστικά για ένα χρόνο, καθώς πρόκειται για γραμμή που εντάσσεται στις λεγόμενες άγονες. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βιωσιμότητα. «Η επιτυχία δεν θα κριθεί μόνο από τη χρηματοδότηση της πρώτης χρονιάς, αλλά από το αν η γραμμή θα στηριχθεί από την αγορά και τους πολίτες», ανέφερε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λέσβου Παναγιώτης Τατάκης, προσθέτοντας ότι ζητούμενο είναι «να αποκτήσει μόνιμα χαρακτηριστικά». Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Αριστοτέλης Μπασδάνης υπενθύμισε ότι η σύνδεση υπήρχε πριν από περίπου 35 χρόνια, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια «επανεκκίνηση με νέα οικονομικά δεδομένα», με αναμενόμενα οφέλη για το εμπόριο και τον τουρισμό. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, η θαλάσσια διαδρομή Θεσσαλίας – Βορείου Αιγαίου θα καλύπτεται σε περίπου επτά ώρες, αποκαθιστώντας μια σύνδεση που λειτουργούσε στο παρελθόν αλλά σταδιακά εγκαταλείφθηκε.

thessaliaeconomy.gr (απο το ρεπορτάζ της Ανθής Παζιάνου, στην Καθημερινή)